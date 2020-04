Austrália žiada prešetrenie globálnych opatrení proti koronavírusu

Vláda chce spoznať aj podrobnosti o pôvode vírusu.

19. apr 2020 o 13:17 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

SYDNEY. Austrália v nedeľu vyzvala na nezávislé prešetrenie globálnej reakcie na pandémiu nového koronavírusu.

Jeho súčasťou má byť aj previerka postupu Svetovej zdravotníckej organizácie a krízového manažmentu čínskej vlády na začiatku pandémie, povedala v televízii ABC News austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Paynová.

Austrálska vláda chce podľa nej poznať aj podrobnosti o pôvode vírusu a žiada transparentnosť pri zverejňovaní informácií.

Americký prezident Donald Trump nedávno obvinil WHO z nezvládnutie situácie okolo koronavírusovej pandémie a oznámil, že USA pozastavujú platby tejto agentúre OSN, ktoré v minulom roku dosiahli 400 miliónov dolárov.

Vyčítal tiež Číne, že na začiatku krízy zatajovala jej skutočný rozsah.

Súvisiaci článok Počet obetí koronavírusu na celom svete prekročil hranicu 160-tisíc Čítajte

Paynová uviedla, že Austrália zdieľa tieto výhrady. Požadované vyšetrovanie by podľa nej nemala viesť WHO, pretože to by ste "urobili z capa záhradníka".

Minister zdravotníctva Greg Hunt tvrdí, že Austrálii sa podarilo obmedziť šírenie vírusu, pretože nedodržala všetky odporúčania WHO. Austrália bola jednou z prvých krajín na svete, keď 1. februára zakázala cestujúcim z Číny vstup na svoje územie.

Toto opatrenie síce WHO kritizovala, ale Austrálii krajine, povedal Hunt. Prístup WHO k boju proti chorobám, ako sú detská obrna, osýpky a malária, je podľa neho dobrý, ale reakcia na pandémiu koronavírusu "svetu nepomohla", dodal Hunt.

Austrália doteraz zaznamenala 6605 prípadov nákazy koronavírusom a 70 úmrtí spojených s chorobou COVID-19.