Solidarita a jednota. Lady Gaga aj Rolling Stones podporili zdravotníkov

19. apr 2020 o 12:37 ČTK

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/BzjMqd6KqXg

NEW YORK. Slávni speváci a hudobníci ako Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder či Rolling Stones vystúpili v noci na nedeľu v osemhodinovej hudobnej show na podporu zdravotníkov, ktorí v prvej línii bojujú proti koronavírusu.

Podujatie bolo zložené z vystúpení známych osobností, ale aj osobných príbehov lekárov a zdravotných sestier, či ukážok pomoci radových občanov pri výrobe rúšok a pri dodávkach potravín a liekov ľuďom v núdzi.

Zapojila sa stovka umelcov

Akcia One World: Together at Home (Jeden svet: Spoločne doma) začala v sobotu o 20:00 SELČ a sledovať sa dala na internete. Vyvrcholením bol dvojhodinový koncert najväčších hviezd, ktorý prenášalo niekoľko televízií.

Na organizácii sa podieľala speváčka Lady Gaga, nezisková organizácia Global Citizen a Svetová zdravotnícka organizácia.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/cCNM706Iv8M

Podľa speváčky bol koncert, do ktorého sa zo svojich domovov zapojila asi stovka spevákov, vyjadrením vďaky zdravotníkom v mnohých krajinách, ktorí často pracujú bez zodpovedajúcej ochrany pred nákazou.

V úvode večera predstavili sériu záberov zverejnených v predchádzajúcich dňoch na sociálnych sieťach a v médiách, ktoré zachytávali obyvateľov Francúzska, Španielska, Británie, USA a ďalších krajín, ako zo svojich domovov tlieskajú zdravotníkom na znamenie obdivu a vďaky.

Symbol solidarity a jednoty

Výťažok z koncertu pôjde v prospech Svetovej zdravotníckej organizácie, Lady Gaga ale už vopred zdôraznila, že nejde o žiadnu dobročinnú zbierku a že hlavným cieľom akcie je vyjadriť solidaritu, jednotu a pobaviť divákov v čase, keď je najmenej 4,5 miliardy ľudí vo svete nútených zdržiavať sa vo svojich domovoch.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/N7pZgQepXfA

Podľa agentúry Reuters sa na akcii zúčastnili napríklad aj bývalé prvé dámy USA Michelle Obamová a Laura Bushová, anglická futbalová legenda David Beckham, americká herečka Sarah Jessica Parkerová či portorický spevák Luis Fonsi, ktorého tanečný hit Despacito sa stal na YouTube najsledovanejším hudobným videom uplynulého desaťročia.

Celebrity okrem iného vyzvali ľudí z celého sveta, aby sa zdržiavali doma, umývali si pravidelne ruky, nezdružovali sa a vyvíjali tlak na politikov a prinútili ich rozšíriť testovanie na chorobu COVID-19, ktorá si vo svete vyžiadala už vyše 150-tisíc obetí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/NCLagU-dr9A

Poďakovanie smerovalo aj k predavačom v obchodoch s najnutnejším tovarom, poštovým doručovateľom či učiteľom, ktorí vzdelávajú svojich žiakov na diaľku.