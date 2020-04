Facebook pridá nové piktogramy, ktoré si vynútila koronavírusová kríza

18. apr 2020 o 6:27 TASR

SAN FRANCISCO. Sociálna sieť Facebook od budúceho týždňa umožní svojim užívateľom odoslať symbolické objatie v podobe nového emodži.

Vytvorenie symbolu vyplynulo z aktuálnej situácie, keď sú ľudia následkom pandémie COVID-19 nútení zotrvávať v domácej izolácii.

Emodži s prezývkou Hug (objatie) má podobu známej okrúhlej žltej tváre, ktorá rukami nežne objíma červené srdce, informovala v piatok tlačová agentúra AFP.

Facebook zároveň pridá ďalšiu možnosť reakcie na zdieľané príspevky a komentáre - pôjde o ikonku Care (Starám sa). Tá doplní existujúce piktogramy Páči sa mi to, Super, Haha, Žasnem, Je mi to ľúto a Štve ma to.

Komunikačná aplikácia Messenger dostane aj špeciálne emodži s grafikou bijúceho srdca viacerých odtieňov modrej a červenej farby.

"Novými ikonkami budú môcť ľudia jeden druhému lepšie vyjadriť svoju podporu v týchto nebývalých časoch," uviedol hovorca Facebooku.

Používanie tejto sociálnej siete, ktorú tvoria viac než dve miliardy ľudí na celom svete, sa výrazne zvýšilo so zavedením karanténnych opatrení súvisiacich s pandémiou.