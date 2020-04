Obdobie pandémie posilnilo preferencie Merkelovej strany CDU/CSU

Výrazne si pohoršila opozičná nacionalistická Alternatíva pre Nemecko.

17. apr 2020 o 17:47 SITA

BRATISLAVA. Situácia okolo koronavírusu spôsobila výrazné posuny voličských nálad v Nemecku, informuje Česká televízia.

Podľa aktuálneho prieskumu preferencií, ktorý v piatok zverejnila nemecká televízia ARD, výrazne stúpa podiel priaznivcov dvojice strán Kresťanskodemokratická únia Nemecka a Kresťanskosociálna únia Bavorska (CDU/CSU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Naopak, pomerne výrazne si pohoršila opozičná nacionalistická Alternatíva pre Nemecko (AfD).

CDU/CSU by teraz chcelo voliť až 38 percent Nemcov, čo je o deväť percentuálnych bodov viac ako koncom marca. Na druhom mieste sú Zelení s 19 percentami, nasleduje koaličná Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorá má aktuálne 17 percent.



AfD by teraz chcelo voliť deväť percent Nemcov, čo je oproti koncu marca prepad o päť percentuálnych bodov.



Do parlamentu by sa dostala ešte Ľavica (Die Linke) so siedmimi a veľmi tesne aj Slobodní demokrati (FDP) s piatimi percentami.