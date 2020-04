Izrael zaznamenal viac vyliečených ako nových nakazených osôb

Denný nárast počtu prípadov v Izraeli postupne klesá od začiatku apríla.

17. apr 2020 o 17:28 TASR

TEL AVIV. Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Izraeli 264 prípadov nákazy koronavírusom. Izrael takisto hlási 343 vyliečených pacientov za jediný deň.

Po prvýkrát od začiatku epidémie je za jediný deň počet vyliečených v krajine väčší ako počet nakazených. Správu priniesla v piatok agentúra TASS s odvolaním sa ministerstvo zdravotníctva.

Denný nárast v apríli klesá

Celkovo Izrael dosiaľ potvrdil 12 855 prípadov nákazy. Z choroby COVID-19 sa v krajine vyliečilo celkovo 2 967 pacientov. V kritickom stave je 182 osôb, 129 z nich je napojených na pľúcnu ventiláciu.

Denný nárast počtu prípadov v Izraeli postupne klesá od začiatku apríla. Najviac prípadov za deň úrady zaznamenali 3. apríla, keď koronavírus potvrdili 819 ľuďom.

Prísne opatrenia

Prvý prípad v Izraeli potvrdili 27. februára u izraelského občana, ktorý sa vrátil z Talianska.

Počas sviatku pesach, ktorý trval od 8. do 16. apríla, platili v Izraeli prísne opatrenia. Občania nemohli opustiť svoje domovské mesto. Od popoludnia 8. apríla do rána 9. apríla dokonca vôbec nemohli opustiť svoje domovy, a to ani na nákup.

Od 12. apríla takisto v krajine platí povinnosť nosiť na verejnosti rúška. Bez dobrého dôvodu Izraelčania nemôžu odísť viac ako 100 metrov od svojich domovov.