WHO varuje pred novým epicentrom šírenia koronavírusu v Afrike

17. apr 2020 o 16:59 SITA

BRATISLAVA. Afrika sa môže stať novým epicentrom šírenia koronavírusu, varuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Kontinent hlási takmer 19-tisíc infikovaných a najmenej 970 mŕtvych.

Najviac zasiahnutá je severná časť Afriky. Alžírsko, Egypt a Maroko majú po vyše dvetisíc nakazených a najmenej sto osôb v každej z krajín podľahlo ochoreniu COVID-19. Najviac ľudí zomrelo v Alžírsku, a to 348.

Juhoafrická republika má viac ako dvetisíc infikovaných a 48 mŕtvych. Najľudnatejší štát Nigéria má 442 nakazených a 13 mŕtvych.

V 15 štátoch sa vírus ešte nerozšíril

Regionálna riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moeti pre BBC povedala, že dôležitým faktorom šírenia je medzinárodná doprava a ozrejmila, že v porovnaní so zvyškom sveta využívajú Afričania medzinárodnú dopravu menej.

Keďže však vírus prenikol na kontinent, WHO predpokladá, že sa bude šíriť rovnako rýchlo, ako inde.

V 15 štátoch sa vírus ešte nerozšíril a Moeti uviedla, že ak sa im podarí dodržiavať prísne obmedzenia, mohli by celú situáciu zvládnuť.

Najnovšie prognózy WHO naznačujú, že v najbližších troch až šiestich mesiacoch by sa mohlo nakaziť viac ako desať miliónov ľudí. Tento scenár však nepočíta so zavedenými opatreniami verejného zdravotníctva.

Krajiny nemajú liečebné kapacity

WHO uvádza, že vo väčšine štátov pripadá na milión obyvateľov len päť lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V Európe je to štyritisíc lôžok na milión ľudí.

Organizácia sa sústredí viac na prevenciu ako liečbu, pretože mnohé africké krajiny nemajú kapacitu na liečenie pacientov.

Snažia sa preto minimalizovať počet prípadov odkázaných na jednotky intenzívnej starostlivosti.

Nedostatok pľúcnych ventilátorov

Ďalšie obavy majú zo šírenia koronavírusu v preľudnených oblastiach, kde nie je možné dodržiavať karanténu a kde ľudia nemajú prístup k čistej vode či mydlu.



Podľa Moeti je jednou z najväčších výziev nedostatok pľúcnych ventilátorov. Jednou z prvých obetí ochorenia COVID-19 v Afrike bol zimbabwiansky novinár Zororo Makamba.

Úrady v hlavnom meste Harare vyhlásili, že na jeho liečbu potrebovali pľúcny ventilátor, ktorý však nemali k dispozícii.