OSN žiada 100 miliárd dolárov pre zdravotnícky a sociálny systém v Afrike

Dosiaľ 54 krajín Afriky eviduje necelých 20 000 potvrdených prípadov nákazy.

17. apr 2020 o 15:52 TASR

JOHANNESBURG. Pandémia vírusovej choroby COVID-19 si môže vyžiadať životy najmenej 300 000 Afričanov a existuje riziko, že 29 miliónov obyvateľov tohto kontinentu sa dostane do extrémnej chudoby.

Podľa agentúry Reuters to v piatok uviedla Hospodárska komisia OSN pre Afriku (UNECA), ktorá požaduje pre Afriku pomoc vo výške 100 miliárd dolárov určených pre zdravotníctvo a sociálny systém.

UNECA tiež podporuje výzvu afrických ministrov financií na ďalšie stimuly vo výške 100 miliárd dolárov.

WHO varuje pred masívnym šírením nákazy

Dosiaľ 54 krajín Afriky eviduje necelých 20 000 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je iba zlomok z viac ako dvoch miliónov prípadov hlásených celosvetovo.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však vo štvrtok varovala, že v Afrike by do troch až šiestich mesiacov mohlo byť až 10 miliónov nakazených.

UNECA modelovala štyri možné scenáre vývoja vychádzajúce z charakteru preventívnych opatrení zavedených vládami jednotlivých afrických štátov.

Pri úplnej absencii akýchkoľvek opatrení by sa tento rok koronavírusom nakazilo viac ako 1,2 miliardy Afričanov, pričom 3,3 milióna z nich by zomrelo. Celková populácia Afriky je približne 1,3 miliardy ľudí.

Optimistický odhad - 122 miliónov nakazených

Väčšina štátov Afriky však už prijala opatrenia na obmedzenie pohybu ľudí - od bezpečných rozstupov cez nariadenia o vychádzaní z domu len v prípade nutnosti po úplný zákaz vychádzania.

Reuters však vo svojej správe uvádza, že aj v tom najlepšom prípade - ak by africké vlády vďaka veľmi prísnym obmedzeniam dosiahli hranicu 0,2 úmrtia na 100 000 ľudí týždenne - by v Afrike aj tak bolo 122,8 milióna infikovaných ľudí, 2,3 milióna by ich bolo hospitalizovaných a chorobe COVID-19 by podľahlo 300 000 osôb.

Vyše tretina Afričanov bez tečúcej vody

Boj proti tejto chorobe v Afrike komplikuje aj fakt, že 36 percent Afričanov nemá prístup k hygienickým zariadeniam s tečúcou vodou, a to, že v Afrike pripadá na 1000 ľudí v priemere 1,8 nemocničného lôžka - vo Francúzsku ide o pomer 5,98 lôžka na 1000 obyvateľov.

Veľkou nádejou pre Afriku je, že až 60 percent jej populácie sú ľudia mladší ako 25 rokov.

Na druhej strane je však 56 percent mestskej populácie sústredenej na preplnených predmestských slumoch.

Mnoho ľudí je tiež zraniteľných v dôsledku infekcie HIV/AIDS, tuberkulózy a pre podvýživu.