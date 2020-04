Objímajte stromy. Lesníci z Islandu dali návod na prekonanie izolácie

Podľa lesníkov dodáva objímanie stromov ľuďom energiu.

17. apr 2020 o 16:48 SITA

BRATISLAVA. Netradičný tip na boj proti pocitu vyvolanému preventívnymi opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu dala Islanďanom tamojšia správa lesov. Podľa jej pracovníkov by ľudia mohli objímať stromy.

Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že lesná správa má aj webstránku, na ktorej možno vidieť rôzne spôsoby, ako tak robiť.

Pocity uvoľnenia

"Prečo neísť a neužiť si les, kde môžete objímať stromy a len tam načerpať energiu," vyhlásila v rozhovore pre verejného vysielateľa RÚV Bergrun Arna Thorsteinsdottir, lesníčka z národného lesa Hallormsstadur na východe Islandu.

Jej tvrdenie podporil aj hospodár lesov na východe ostrova Thor Thorfinnsson, ktorý poslucháčom RÚV dal zopár tipov.

"Keď objímate strom, je dobré zavrieť oči. Ja si k nemu priložím líce a cítim teplo a prúdy, ktoré prúdia zo stromu do mňa. Začína to vo vašich prstoch, smeruje to hore nohami, cez celé telo až do mozgu. Získate z toho taký dobrý pocit uvoľnenia, že ste pripravení na nový deň a nové výzvy," povedal.

Najviac energie zo stromov počas leta

Thorfinnsson tiež odporúča, aby sa ľudia pri objímaní stromov nenáhlili. Podľa neho stačí každý deň objať strom na päť minút denne, pričom najviac energie zo stromov možno dostať v lete.

Priamo v Hallormsstadure lesníci spravili v lese chodníčky, aby sa ľudia okrem iného mohli dostať aj bližšie ku stromom.

Podľa Thorsteinsdottir sa pritom uistili, aby boli dostatočne široké na to, aby návštevníci lesa mohli bez problémov udržiavať odporúčaný dvojmetrový odstup.