Maas varoval pred predčasným uvoľňovaním opatrení

Predseda Spolkového snemu Wolfgang Schäuble navrhol, aby sa žiakom skrátili letné prázdniny.

17. apr 2020 o 11:55 TASR

BERLÍN. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas varoval pred predčasným zmiernením obmedzení sociálnych kontaktov zavedených v rámci boja proti novému koronavírusu. Informoval o tom v piatok denník Die Welt.

"Pohľad cez naše hranice, kde sú v niektorých krajinách žiaľ každodenne hlásené nové trpké čísla o smrteľných obetiach (COVID-19), ukazuje: Každý deň, ktorým by sa obmedzenia kontaktov zrušili príliš skoro, by mohol mať dramatické dôsledky pre zdravie mnohých ľudí," povedal Maas pre noviny Rheinischen Post.

Maas varuje pred nárastom epidémie

Ak by došlo k opätovnému výraznému nárastu v počte infikovaných, mohlo by sa stať, že Nemecko bude nútené prijať ešte prísnejšie opatrenia než predtým.

"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa tomuto scenáru vyhli," dodal v tejto súvislosti šéf diplomacie.

Maas ďalej vyzval na celoeurópsku koordináciu čo sa týka zrušenia cestovných obmedzení. "Želal by som si, aby sme dosiahli koordinovaný postup aspoň v rámci EÚ," povedal.

Všetky členské štáty EÚ majú totiž podľa jeho slov rovnaké problémy čo sa týka obmedzení leteckej dopravy, zákazu vychádzania platného vo viacerých krajinách či otázku, či sa občania danej krajiny dostanú späť do vlasti, ak vycestujú do zahraničia.

V Nemecku sa o prehodnotení aktuálnych obmedzení spojených s koronavírusovou krízou bude rokovať koncom apríla.

Maas tento týždeň skritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s jeho nariadením zastaviť platby pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

Vo štvrtok po rokovaniach so zástupcami Aliancie pre multilateralizmus v Berlíne Maas uviedol: "WHO je a zostane chrbtovou kosťou v boji proti aktuálnej pandémii a preto nemá absolútne nijaký zmysel jej činnosť alebo jej význam teraz spochybňovať. To je ten najhorší čas. Oslabovanie WHO by nebolo ničím iným, ako keby sme počas letu vyhodili pilotov z lietadla a to nepovažujeme za zodpovedné, preto musí byť WHO aj naďalej finančne posilnená."

Schäuble navrhol skrátenie prázdnin

Predseda nemeckého Spolkového snemu Wolfgang Schäuble v piatok navrhol, aby sa žiakom skrátili letné prázdniny.

"Až na výnimky zostanú školy ešte nejaký čas zatvorené. Preto sa pýtam, či zodpovední v jednotlivých spolkových krajinách uvažujú o tom, že by o niečo skrátili letné prázdniny," povedal Schäuble pre piatkové vydanie denníka Augsburger Allgemeine.

Takýto postup by podľa jeho slov žiakom umožnil dobehnúť zameškané učivo.

"V tomto okamihu je aj tak z mnohých dôvodov nejasné, kedy a ako sa bude dať v lete cestovať," poznamenal s tým, že rozpočet mnohých rodín sa v dôsledku krízy pravdepodobne tak či tak znížil.

Preto Schäuble podľa vlastných slov rozumie tým rodičom, ktorí sa pýtajú, ako sa majú zariadiť počas ďalšieho šesťtýždňového voľna cez prázdniny.

Učitelia návrh neprijali

Predseda nemeckého učiteľského zväzu Heinz-Peter Meidinger však jeho návrh v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk odmietol.

"Myslím si, že viesť v súčasnosti diskusiu o skrátení letných prázdnin je scestné... Myslím si aj, že to vôbec nemá taký veľký účinok," povedal a dodal, že je podľa neho oveľa dôležitejšie mať celkový koncept.

Podľa prieskumu verejnej mienky Deutschlandtrend verejnoprávnej televízie ARD už približne tretina Nemcov zrušila alebo presunula na neskôr - v dôsledku predĺženia obmedzení sociálnych kontaktov a hraničných kontrol - svoje plánované dovolenky.