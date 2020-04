Moskva reaguje na Koneva typicky rusky: Blbosť ale zato znie bombasticky

Rusi hľadajú stopy aj vo Washingtone.

17. apr 2020 o 14:56 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam Zprávy.

Bizarná studená vojna o sochu maršala Koneva medzi najväčšou krajinou na svete a najväčšou pražskou mestskou časťou sa dostala do ďalšej fázy.

Po tom, čo Moskva začala podľa vlastných zákonov trestne stíhať vedenie radnice Prahy 6, ktorá si naivne myslí, že môže rozhodovať, aká socha má stáť na ich území, vyvinula ruská diplomacia nevídané úsilie na odhalenie celého rozsiahleho komplotu.

Úloha starostovho otca

Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone začalo zisťovať, akú úlohu v ňom hrala americká právna kancelária Squire Patton Boggs, pre ktorú pracuje Petr Kolář, jeden z najskúsenejších českých diplomatov, bývalý ambasádor vo Washingtone aj Moskve a najmä otec starostu Prahy 6 Ondreja Kolářa.

Toto vyzerá typicky rusky: síce je to úchvatná blbosť, ale znie to bombasticky, správne konšpiratívne a hocikto to asi sleduje.

Vôbec najdrsnejšia odpoveď však prišla z Moskvy v stredu.