Začala sa rekonštrukcia Václavského námestia, proti zahájeniu zasiahla polícia

Účastníci porušili pravidlo, podľa ktorého sa nesmú zdržiavať blízko seba.

15. apr 2020 o 21:18 SITA

BRATISLAVA. V Prahe sa v stredu po rokoch príprav a sporov začala rekonštrukcia spodnej časti Václavského námestia. Informuje o tom ČT24.

Úrady využili situáciu v čase pandémie koronavírusu, kedy je aj toto inokedy veľmi frekventované miesto takmer ľudoprázdne.

Zasahovali policajti

Proti slávnostnému zahájeniu rekonštrukcie, na ktorom boli prítomní politici, autori projektu aj vedenie stavebných firiem, v stredu podľa Českej televízie zasiahli policajti.

Účastníci totiž porušili pravidlo, podľa ktorého sa na verejnosti nesmú zdržiavať v tesnej blízkosti viac ako dve osoby. Polícia tak zahájenie rekonštrukcie prerušila, no po dohode s jeho účastníkmi povolila jeho pokračovanie s tým, že všetci si od seba spravia väčšie rozostupy.

Rekonštrukcia sa bude zatiaľ týkať len spodnej časti námestia, po Vodičkovu a Jindřišskú ulicu, a stane sa z nej pešia zóna. Za tú bola vyhlásená už v roku 2012, no v praxi zostávala naďalej rozdelená na cestu a chodníky.

Po rokoch sporov

Rekonštrukcia potrvá rok a pol a hotová by mala byť v decembri 2021. Jej začiatok komplikoval dlhé roky najmä spor medzi pražskou radnicou a developermi o plánované podzemné garáže a najmä o príjazdové rampy do nich.

Toto riešenie presadzovali developeri, radnica a odborníci boli proti. Rampy nakoniec nevzniknú a garáže tiež nie - v priestoroch, kde sa mali nachádzať, bude nový vestibul stanice metra Můstek.

"Naopak, súčasťou revitalizácie je aj obnova a výsadba stromov, čomu sa veľmi teším," povedal v stredu pražský pirátsky starosta Zdeněk Hřib.



Čo sa týka hornej časti námestia, tam ešte nebolo rozhodnuté, ako by presne mala po rekonštrukcii vyzerať. Zatiaľ je jasné iba to, že by sa na ňu mali vrátiť električky. Podľa predbežného plánu by sa rekonštrukcia hornej časti námestia mala začať v roku 2022 a skončiť o tri roky neskôr.