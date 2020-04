Luxembursko prevzalo prvú skupinu detí migrantov z gréckych ostrovov

Členské štáty celkovo prisľúbili prevzatie 1600 mladistvých migrantov.

15. apr 2020 o 15:57 TASR

Skupina 12 detí bez sprievodu dospelých bola presťahovaná do Luxemburska. (Zdroj: SITA/AP)

BRUSEL. Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že došlo k prvému premiestneniu detí migrantov z gréckych ostrovov.

Skupina 12 detí bez sprievodu dospelých bola presťahovaná do Luxemburska v rámci systému, ktorý zorganizovala EK v spolupráci s gréckymi úradmi.

Relokácia prebehla s podporou Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO).

Podľa Komisie ide o prvú zo série relokácií v rámci členských krajín EÚ, ktoré majú odbremeniť preplnené grécke prijímacie strediská pre utečencov. Ďalšia skupina by mala nasledovať už počas budúceho víkendu, keď by malo byť z Grécka do Nemecka presunutých okolo 50 neplnoletých migrantov.

Podpredseda EK pre propagáciu nášho európskeho spôsobu života Margaritis Schinas ocenil, že aj v čase pandémie koronavírusu sa viaceré členské štáty EÚ podieľajú na pomoci zraniteľným skupinám migrantov na gréckych ostrovoch.

"Som vďačný členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na tomto systéme, a dúfam, že sa k nim pridajú aj ďalšie krajiny," uviedol Schinas.

Luxembursko je prvou krajinou, ktorá aktívne zareagovala na iniciatívu gréckej vlády týkajúcu sa relokácií mladistvých migrantov, ktorí zostali bez sprievodu dospelých.

Príslušnú iniciatívu spustila EK v marci tohto roka. Členské štáty celkovo prisľúbili prevzatie 1600 mladistvých migrantov.

Iniciatíva je zameraná predovšetkým na maloleté osoby bez sprievodu dospelých, ale môže zahŕňať aj deti s rodinami, ktoré sú osobitne zraniteľné.

Do 15. apríla bolo súčasťou tejto iniciatívy desať členských štátov EÚ: Belgicko, Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko. Do tejto schémy sa zapojilo aj Švajčiarsko, ktoré nie je členom EÚ.