Česko začne budúci týždeň s plošným testovaním na koronavírus

Postup bude na každom mieste odlišný, v Prahe by sa mali ľudia hlásiť dobrovoľne.

15. apr 2020 o 14:25 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

PRAHA. Náhodné testovanie na prítomnosť koronavírusu by sa malo v Českej republike začať v pondelok 20. apríla.

Otestovaných by namiesto pôvodne zamýšľaných 17-tisíc ľudí malo byť nakoniec až 28-tisíc.

Denníku Právo to po utorkovom rokovaní vlády potvrdil epidemiológ Roman Prymula. "V pondelok to vypukne," uviedol.



Protokol, ktorý dáva dokopy olomoucká lekárska fakulta, musí ešte posvätiť etická komisia. Testovať by sa malo na štyroch miestach: v Prahe, Juhomoravskom kraji a v okrese Litoměřice a mikroregióne Litovelsko v Olomouckom kraji.



Postup bude na každom mieste odlišný, v Prahe by sa mali ľudia hlásiť dobrovoľne. "Budeme hľadať dobrovoľníkov podľa vekových skupín," povedal Prymula. Inde sa zas osoby vhodné na testovanie budú hľadať štatisticky podľa veku.



Od plošného testovania si vláda sľubuje predovšetkým zistenie počtu ľudí, ktorí sú koronavírusom nakazení, ale nemajú žiadne príznaky.

Plošné testovanie na Islande ukázalo, že takých môže byť až päťdesiat percent všetkých nakazených. Získané údaje môžu byť kľúčové pre uvoľňovanie karanténnych opatrení.



Počet potvrdených prípadov nákazy stúpol v Českej republike podľa oficiálnych štatistík na 6151. Koronavírusu tam doteraz podľahlo 163 osôb.