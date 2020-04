Vodič v USA zostal uväznený v kabíne kamióna visiacej 21 metrov nad riekou

Muža previezli do nemocnice, no nie je v ohrození života.

15. apr 2020 o 13:02 SITA

CHESAPEAKE. V americkom štáte Virginia hasiči zachránili vodiča, ktorý po havárii zostal uväznený v kabíne nákladného auta visiacej z mosta zhruba 21 metrov nad riekou.

Wayne B. Boone stratil kontrolu nad kamiónom v pondelok večer v dôsledku silného nárazového vetra.

Informovala o tom zástupkyňa tamojšej štátnej polície Michelle Anaya.

Vozidlo zišlo z mosta High Rise, ktorý vedie ponad Elizabeth River, pričom kabína zostala visieť vo vzduchu. Hasiči sa k vodičovi museli dostať pomocou lana.

Muža previezli do nemocnice so zraneniami, no nie je v ohrození života.