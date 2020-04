Sanders podporil nomináciu Bidena za prezidenta

Sanders minulú stredu odstúpil zo súboja o demokratickú nomináciu do volieb amerického prezidenta.

14. apr 2020 o 15:22 SITA

WASHINGTON. Demokratický senátor Bernie Sanders, ktorý minulú stredu odstúpil zo súboja o demokratickú nomináciu do volieb amerického prezidenta, v utorok podporil nomináciu svojho doterajšieho protikandidáta, bývalého viceprezidenta Joea Bidena.

"Žiadam všetkých Američanov, žiadam všetkých demokratov, žiadam všetkých nezávislých, a žiadam aj mnohých republikánov, aby sa v tejto kampani spojili na podporu vašej kandidatúry, ktorú aj ja podporujem," vyhlásil v utorok Sanders.

Odstúpil zo súboja

Práve do Sandersa až donedávna časť Demokratickej strany vkladala v súvislosti s demokratickou nomináciou veľké nádeje. Politik však nakoniec logicky zareagoval na veľký náskok, ktorý pred ním Biden získal.



Ešte po prvých demokratických primárkach to pritom vyzeralo, že je to práve Sanders, kto by sa s veľkou pravdepodobnosťou mohol v novembrových prezidentských voľbách postaviť proti kandidátovi Republikánskej strany, súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Sanders sa však už od začiatku potýkal aj s kritikou časti demokratov a niektorých amerických médií, že je príliš ľavicový a preto v jeho prípadnom súboji s Trumpom nebude vedieť osloviť stredového voliča.



"Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi nami boli rozdiely," povedal v utorok v naživo prenášanom prejave Sanders. "Ale musíme zabezpečiť, aby bol Trump prezidentom len jedno volebné obdobie. Ja pre to spravím všetko, čo je v mojich silách," dodal odstupujúci kandidát.



Sanders sa vzdal kandidatúry aj pred prezidentskými voľbami v roku 2016, kde podporil Hillary Clintonovú, ktorá s Trumpom nakoniec prehrala. Vtedy to však urobil až úplne na záver demokratických primárok a až po tom, čo sa voči sebe Sandersov a Clintonovej tábor veľmi ostro vymedzili.



Hoci nominácia Demokratickej strany do tohtoročných volieb zatiaľ formálne nie je uzavretá, je už takmer isté, že po odstúpení Sandersa sa demokratickým prezidentským kandidátom stane Biden.

Spolupráca oboch volebných tímov

Sandersova podpora Bidenovi nebude spočívať len v jej oficiálnom deklarovaní, ale aj v spolupráci oboch volebných tímov na ďalšej kampani.

Bidenov a Sandersov tím vytvoria šesť "akčných skupín", v ktorých budú spoločne pracovať odborníci z oboch tímov.



Jednotlivé skupiny sa budú zaoberať oblasťami zdravotnej starostlivosti, hospodárstva, vzdelávania, spravodlivosti, klimatických zmien a imigrácie.



"Je to veľmi slušný človek, s ktorým budem rád spolupracovať na uskutočnení našich progresívnych návrhov," vyjadril Sanders ochotu pomôcť Bidenovi.