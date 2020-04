Čína hlási najviac nových prípadov za takmer šesť týždňov

Dve z najhoršie zasiahnutých krajín v Európe, Taliansko a Francúzsko, oznámili zníženie počtu nových úmrtí.

BRATISLAVA. Čína potvrdila najvyšší počet nových prípadov nákazy novým koronavírusom za takmer šesť týždňov. Zo 108 prípadov, ktoré potvrdili v nedeľu, však bolo 98 importovaných. V krajine tak silnejú obavy, že by mohli nakazení cestovatelia spustiť druhú vlnu nákazy.



Mesto Wu-chan, z ktorého sa vírus rozšíril do celého sveta, pritom len minulý týždeň po 11 týždňoch znovu otvorili.

Úrady tiež oznámili dve úmrtia, čím počet obetí ochorenia COVID-19 v Číne dosiahol 3 341. Objavilo sa aj asi 61 nových asymptomatických prípadov, ktoré však krajina nepočíta medzi potvrdené prípady.



Dve z najhoršie zasiahnutých krajín v Európe, Taliansko a Francúzsko, oznámili zníženie počtu nových úmrtí na COVID-19. V Taliansku ochoreniu za deň podľahlo 431 ľudí, čo je najmenej za tri týždne. Úrady preto dúfajú, že krajina už má vrchol krízy za sebou.



Francúzsko zaznamenalo pokles v počte úmrtí aj v počte pacientov, ktorých museli pripojiť na prístroje. V nedeľu oznámili, že podľa oficiálnych údajov zomrelo za 24 hodín 315 ľudí, pričom deň predtým to bolo 345.

V Španielsku síce informovali o najnižšom dennom prírastku nových prípadov za tri týždne, no počet nových úmrtí v krajine stúpol - na niečo vyše 600. Vláda v tejto súvislosti varovala, že krajinu ešte môžu čakať ťažké časy, i keď sa prírastok nových infekcií naďalej spomaľuje.



Krajina pritom od pondelka uvoľňuje niektoré z bezpečnostných opatrení a niektorí ľudia by sa mohli vrátiť do práce. Musia však dodržiavať prísne predpisy. Obchody, reštaurácie a zábavné podniky, ktoré nie sú nevyhnutné, však ostanú zatvorené. Ľuďom, ktorí do práce cestujú verejnou dopravou, rozdajú 10 miliónov ochranných rúšok.



Celosvetovo je potvrdených už viac ako 1,85 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 114-tisíc ľudí ochoreniu podľahlo. Najviac postihnutou krajinou sú Spojené štáty s takmer 558-tisíc nakazenými a vyše 22-tisíc mŕtvymi.