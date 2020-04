V Slovinsku počet prípadov mierne stúpol, policajti majú problém s respirátormi

V Slovinsku je potvrdených 1205 prípadov.

12. apr 2020 o 22:51 TASR

ĽUBĽANA. Počet obetí ochorenia COVID-19 v Slovinsku stúpol na 53, pričom za posledný deň nákaze podľahli traja ľudia.

Podľa oficiálnych vládnych údajov počet infikovaných vzrástol o 17 na celkových 1205, informovala agentúra STA.

Slovinsko vraj dosiahlo vrchol epidémie

Počet nových prípadov je síce oproti uplynulým dňom výrazne nižší, avšak znížil sa aj počet vykonaných testov (572).

V súčasnosti je v nemocniciach hospitalizovaných 95 pacientov a 35 z nich sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. Z nemocníc doposiaľ prepustili 150 pacientov, dvoch z nich v sobotu.

Vedúca vládneho tímu expertov pre COVID-19 Bojana Beovičová v piatok povedala novinárom, že Slovinsko pravdepodobne dosiahlo vrchol koronavírusovej epidémie, no so zmierňovaním obmedzení je podľa nej potrebné počkať, a to najmä v prípade zákazu opúšťať miesto bydliska.

Vyzvali ministra, aby stiahol respirátory

Problémy v súvislosti s koronavírusovou pandémiou sprevádzajú aj slovinské bezpečnostné zložky.

Odborový zväz polície vyzval ministra vnútra Aleša Hojsa a úradujúceho policajného prezidenta Antona Travnera, aby okamžite stiahli respirátory, ktoré polícia dostala na ochranu pred nákazou COVID-19. Podľa polície totiž tieto respirátory nie sú certifikované a sú určené na iné než lekárske účely.

Za túto situáciu sú podľa Hojsa zodpovední predchádzajúci predstavitelia polície a ministerstva vnútra. Zároveň dodal, že ak sa respirátory ukážu ako nefunkčné, poskytne polícii primerané ochranné vybavenie.