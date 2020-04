Donášky jedla pomáhajú výrobcom plastov, v USA rušia zákon

Kritici opakovane použiteľných tašiek argumentujú tým, že majitelia ich pravidelne neperú.

12. apr 2020 o 14:47 SITA

PORTLAND. Pandémia nového koronavírusu zasiahla aj snahy viacerých amerických štátov o zákaz používania jednorazových plastových výrobkov.

V obave, že sa vírus môže udržať na opakovane použiteľných taškách, pohároch či slamkách, guvernéri v Massachusetts a Illinois zakázali ich používanie alebo od neho dôrazne odrádzajú.

Prerušenie protiplastového zákona

Oregon zase na neurčito odložil zákaz používania plastových tašiek a mestá od Bellinghamu vo Washingtone až po Albuquerque v Novom Mexiku oznámili prerušenie zákazu ich používania.

Zároveň pritom stúpa využívanie donášok jedla alebo take away, čo spolu so zákazom opakovane použiteľných pohárov či slamiek znepokojuje environmentalistov.

Obavy z nákazy totiž podľa nich môžu na niekoľko rokov prekaziť doterajšie snahy v boji s plastovým odpadom.

"Ľudia sa boja o svoje životy, živobytie, ekonomiku, o to, ako nasýtia svojich milovaných, takže životné prostredie ide bokom," vyjadril sa v tejto súvislosti Glen Quadros, majiteľ Great American Diner & Bar v Seattli.

Lobing výrobcov plastov

On sám zatiaľ používa na výdaj a rozvoz biorozložiteľné nádoby, no okrem toho, že sú trikrát drahšie ako plastové, je aj čoraz ťažšie ich zohnať.

Súvisiaci článok USA predstihli Taliansko v počte úmrtí na koronavírus Čítajte

Situáciu, samozrejme, využili výrobcovia plastov, ktorí lobujú za zrušenie zákazov s tvrdením, že jednorazové plasty sú v súčasnosti najbezpečnejším riešením.

Celoštátne zákazy používania plastových tašiek majú v Kalifornii, Connecticute, Delaware, na Havaji, v Maine, New Yorku, Oregone a Vermonte, pričom Oregon a Kalifornia majú aj zákony obmedzujúce používanie plastových slamiek.

Platnosť newyorského zákazu je však pozastavená v súvislosti so súdnym procesom.

Kritici opakovane použiteľných tašiek argumentujú tým, že majitelia ich pravidelne neperú.

Koronavírus dokáže prežiť na plastoch tri dni

Podľa štúdie amerického Národného inštitútu zdravia dokáže nový koronavírus prežiť na plastoch a oceli až tri dni a na kartóne asi deň.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zároveň pripustilo, že je možné, aby sa človek nakazil tým, že sa dotkne kontaminovaného povrchu a následne sa dotkne úst, nosa alebo očí, no nie je to hlavný spôsob šírenia vírusu.

Na riadne vyhodnotenie nebezpečenstva opakovane použiteľných tašiek, ktoré sú zväčša z textilu, sú pritom podľa vedcov potrebné ďalšie štúdie.