Školy v New Yorku ostanú zatvorené až do konca školského roka

Študenti budú pokračovať v online vyučovaní.

11. apr 2020 o 19:33 SITA

NEW YORK. Školy v New Yorku ostanú až do konca školského roka zatvorené. Oznámil to v sobotu starosta americkej metropoly Bill de Blasio. Študenti budú pokračovať v online vyučovaní.

Americké školy sú zatvorené od 16. marca. Rozsiahle úsilie presunúť vzdelávanie online zožalo len čiastočné úspechy. Mnohým chudobnejším žiakom totiž chýba pripojenie na internet alebo zariadenia na spojenie sa s virtuálnymi triedami.



Predstavitelia iných amerických štátov, napríklad Virgínie a Pennsylvánie, predtým oznámili, že ich školy ostanú zatvorené do konca roka.