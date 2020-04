V trestaneckej kolónii na Síbíri došlo k vzbure a zasiahol ju požiar

Nepokoje sa vyskytli v trestaneckej kolónii v meste Angarsk.

11. apr 2020 o 6:30 TASR

MOSKVA. Ruské úrady oznámili, že rozsiahly požiar zasiahol trestaneckú kolóniu na Sibíri, v ktorej predtým došlo ku konfliktu medzi väzňami a dozorcami. Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Nepokoje sa vyskytli v trestaneckej kolónii v meste Angarsk v Irkutskej oblasti na juhu Sibíri. Úrady informácie o obetiach a materiálnych škodách neposkytli.

Ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) oznámila, že v zariadení vypukla vo štvrtok vzbura, no situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu, uvádza na svojej webovej stránke denník The Moscow Times. Úrady začali v súvislosti s nepokojmi vyšetrovanie. Ľudskoprávni aktivisti však podľa The Moscow Times incident označili za vzburu, ktorú vyvolalo násilie voči väzňovi zo strany dozorcov. Nepokoje podľa aktivistov pokračovali.

Požiar podľa ruskej agentúry RIA Novosti, ktorá sa odvoláva na miestne úrady, zasiahol plochu približne 30.000 štvorcových metrov.

V trestaneckej kolónii sa nachádza približne 1200 väzňov.