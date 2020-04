Vyriešia krízu po pandémii koronabondy? Situácia je iná, ako keď sa pomáhalo Grécku

Posledné slovo o európskych dlhodpisoch budú mať lídri štátov.

10. apr 2020 o 12:55 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Keď sa vo štvrtok o 22. hodine skončila videokonferencia ministrov financií krajín eurozóny, taliansky financmajster Robert Gualtieri bol zjavne spokojný. „Európske dlhopisy sú znovu na stole,“ napísal okamžite po rokovaní na twitteri.

Na toto vyjadrenie mu pritom stačilo, že do záverečného vyhlásenia sa dostala zmienka o tom, že vznikne fond na pomoc krajinám zasiahnutých pandémiou Covid-19 a ten bude môcť využívať „inovatívne finančné nástroje“.

Čo to presne znamená, ministri nespresnili, to by mali budúci týždeň urobiť na podobnej videokonferencii lídri členských štátov, ktorí budú mať posledné slovo.

Nesúhlasím a súhlasiť nebudem

Už teraz je však isté, že inovatívne finančné nástroje si rozličné štáty predstavujú rozlične. A Holandsko v tom rozhodne nevidí možnosť vydávať dlhopisy, za ktoré by spoločne ručili všetky štáty eurozóny.

„V skutočnosti je to veľmi jednoduché,“ povedal po stretnutí Wopke Hoekstra, ktorého citujú Financial Times. „Európske dlhopisy sú vecou, s ktorou som nesúhlasil, nesúhlasím a nikdy súhlasiť nebudem.“

Nie je neobvyklé, že stretnutia európskych lídrov sa končia vyhlásením, ktoré niektorí lídri pred domácim publikom vysvetľujú inak ako ostatní. Je tomu tak aj teraz, keď Európu zasiahla pandémia a Únia hľadá spôsob ako pomôcť krajinám, podnikateľom aj ľuďom, ktorí prišli o prácu.