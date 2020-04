Španielsko hlási najnižší prírastok obetí za viac ako dva týždne

Nákaze novým koronavírusom doposiaľ v krajine podľahlo takmer 16-tisíc ľudí.

10. apr 2020 o 12:07 TASR

MADRID. Španielsko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín 605 nových úmrtí na nový koronavírus. Predstavuje to pokles v porovnaní so 683 prípadmi hlásenými vo štvrtok a najnižší počet od 24. marca, informoval v piatok na svojej stránke denník El País s odolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.

Nákaze novým koronavírusom doposiaľ v Španielsku podľahlo 15 843 ľudí. Vírusom sa infikovalo celkovo 157 022 ľudí, z ktorých sa 55 668 vyliečilo.

Tieto údaje boli zverejnené len niekoľko hodín po tom, ako španielsky parlament rozhodol o predĺžení stavu núdze do 26. apríla. Premiér Pedro Sánchez však povedal, že je "presvedčený", že do 15 dní bude musieť požiadať o ďalšie predĺženie, ktoré by trvalo až do 10. mája.