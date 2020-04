Obete koronavírusu pochovávajú v New Yorku do masových hrobov

Spojené štáty celkovo registrujú 16 600 mŕtvych.

10. apr 2020 o 11:42 SITA

NEW YORK. V americkom veľkomeste New York sa situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu vyhrotila natoľko, že obete pochovávajú do masových hrobov. Informuje o tom BBC.

Na záberoch je vidieť, ako osoby v ochranných odevoch rebríkom zostupujú do veľkých vyhĺbených jám, kde sú uložené rakvy. Deje sa tak na ostrove Hart Island, ktorý využívajú pre Newyorčanov, ktorí nemajú príbuzných alebo si nemohli dovoliť zaplatiť pohreb.

Podľa najnovších údajov má samotný New York už viac prípadov nákazy ako ktorákoľvek iná krajina.

Počet infikovaných tam vo štvrtok stúpol o 10-tisíc na 159 937, z ktorých 7 000 zomrelo.

Španielsko má viac než 153-tisíc prípadov nákazy, Taliansko vyše 143-tisíc, zatiaľ čo Čína, kde sa vírus vlani objavil, hlási takmer 82-tisíc nakazených.



Spojené štáty celkovo registrujú 469-tisíc prípadov nákazy a 16 600 mŕtvych. Celosvetovo sa novým vírusom infikovalo 1,6 milióna ľudí a viac než 95-tisíc osôb mu už podľahlo.