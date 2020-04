Na Covid-19 zomrelo už najmenej sto talianskych lekárov

V Taliansku podľahlo ochoreniu už viac ako 17-tisíc ľudí.

9. apr 2020 o 16:20 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

RÍM. Najmenej 100 lekárov už v Taliansku zomrelo v dôsledku choroby COVID-19 vyvolanej novým koronavírusom, ktorý túto stredomorskú krajinu sužuje už od februára. Agentúre AFP to vo štvrtok povedal hovorca talianskej Národnej federácie lekárov a zubárov (FNOMCeO).

"Počet lekárov, ktorí zomreli v dôsledku COVID-19 je bohužiaľ 100... momentálne možno dokonca 101," povedal hovorca.

Súvisiaci článok Európska únia nepomohla Taliansku? Nie celkom, nepomohli mu členovia Čítajte

Do tohto počtu sú zarátaní aj lekári, ktorí už boli na dôchodku, no do služby sa vrátili po tom, ako ich o to po prepuknutí pandémie poprosila vláda.

Talianske médiá okrem tohto čísla informujú aj o tom, že chorobe COVID-19 podľahlo aj zhruba 30 zdravotných sestier a ošetrovateľov.

"Nemôžeme už dovoliť to, aby naši lekári, naši zdravotníci boli do boja vysielaní bez ochrany voči koronavírusu," uviedol na webstránke FNOMCeO prezident tohto združenia Filippo Anelli. "Je to nespravodlivý boj," dodal.

Taliansky Národný zdravotnícky inštitút (ISS) odhaduje, že až desať percent so všetkých ľudí infikovaných novým koronavírusom v Taliansku predstavujú osoby pracujúce v oblasti zdravotníctva.

Celkový počet prípadov nákazy koronavírusom na svete vo štvrtok prekonal už 1,5 milióna. Koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, dosiaľ podľahlo viac ako 88 000 nakazených. Viac ako 330 000 sa vyliečilo.

Najviac - dosiaľ 17 669 - úmrtí zaznamenalo práve Taliansko, kde sa celkovo nakazilo vyše 139 400 ľudí a vyše 26 000 sa z COVID-19 vyliečilo. V krajine momentálne rastie počet uzdravených, pričom najviac vyliečených za jediný deň (2099) pribudlo v stredu.