Francúzsko uzatvára hranice, na vstup bude treba povolenie

Francúzsko za posledných 24 hodín zaznamenalo ďalších 541 úmrtí.

8. apr 2020 o 20:49 TASR

PARÍŽ. Každý, kto bude chcieť od stredy vstúpiť na územie Francúzska a jeho teritórií, sa na hraniciach musí preukázať platným povolením.

Oznámil to francúzsky minister vnútra Christophe Castaner, uviedla agentúra DPA.

Kontroly na hraniciach

Nariadenie, ktoré nadobúda okamžitú účinnosť, vyžaduje, aby cestujúci vopred vyplnili formulár, ktorým sa následne preukážu pri hraničnej kontrole alebo pred nástupom do lietadla smerujúceho na francúzske územie.

Formulár, v ktorom cestujúci musia uviesť dôvod svojej cesty, je k dispozícii v angličtine a francúzštine na webovej stránke ministerstva vnútra. Toto nariadenia sa vzťahuje aj na občanov členských štátov Európskej únie, ktorí do Francúzska cestujú za prácou.

Povolenie budú musieť mať so sebou aj posádky lodí a lietadiel a tiež všetci tí, ktorí cez francúzske hranice prevážajú tovar.

Nové opatrenie prichádza po tom, ako francúzske ministerstvo obrany v stredu potvrdilo, že u približne 40 členov posádky lietadlovej lode Charles de Gaulle je podozrenie z nákazy novým koronavírusom.

Členov posádky, ktorí sú pod prísnym lekárskym dohľadom, na palube plavidla preventívne izolovali.

Francúzsko za posledných 24 hodín zaznamenalo ďalších 541 úmrtí na komplikácie spojené s chorobou COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Na brífingu v Paríži o tom v stredu večer informoval riaditeľ francúzskeho úradu verejného zdravotníctva Jérôme Salomon, ktorého citovala agentúra AFP.

Ide o údaj o úmrtiach v nemocniciach. Bilanciu obetí epidémie z radov dôchodcov v domovoch s opatrovateľskou službou v stredu pre technické problémy nezverejnili.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je vo vážnom stave 7148 chorých z celkovo 30.375 hospitalizovaných.

Podľa bilancie z utorka od 1. marca, ktorý je označovaný za začiatok epidémie choroby COVID-19 vo Francúzsku, podľahlo komplikáciám vyvolaným koronavírusom už 10.328 ľudí, z toho približne dve tretiny zomreli v nemocniciach.

Hovorkyňa francúzskej vlády Sibeth Ndiayeová v stredu informovala, že od prvého kola komunálnych volieb a vyhlásenia stavu zdravotnej núdze vo Francúzsku zomreli na COVID-19 piati starostovia a predsedovia miestnych zastupiteľstiev.

Obmedzenie pohybu zatiaľ nestiahnu

Súčasťou opatrení v krajine je aj obmedzenie pohybu ľudí mimo svojho domova.

Premiér Édouard Philippe v stredu na pôde Národného zhromaždenia vyhlásil, že tieto reštrikcie ešte nejaký čas potrvajú.

"Nemôžeme robiť konečnú bilanciu, pretože opatrenia musia ešte trvať," vyhlásil. V prípade, že by sa zrušili alebo by sa nerešpektovali, "podstupovali by sme riziko, čo by bola v skutočnosti istota, že vírus bude opäť veľmi rýchlo kolovať", dodal.

V celosvetového rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu Francúzsko poskytlo Afrike finančnú pomoc vo výške takmer 1,2 miliardy eur. Informoval o tom v stredu vo francúzskom parlamente šéf diplomacie Jean-Yves Le Drian.

Vo Francúzsku je od polovice marca obmedzený voľný pohyb obyvateľov, ktorí musia so sebou nosiť povolenie s uvedením dôvodov opustenia bydliska. Polícia dodržiavanie týchto opatrení prísne kontroluje.

Francúzsko evidovalo k stredajšiemu poludniu 10.328 úmrtí a 109.069 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.