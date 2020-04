Američania volili so strachom. Čo spraví koronavírus s voľbami?

Bernie Sanders z primárok odstupuje.

8. apr 2020 o 19:41 Lukáš Onderčanin

WASHINGTON, BRATISLAVA. Niektorí radšej zostali doma. Iní stáli hodiny v rade s rúškom na tvári, kým iní dokonca hlasovali z auta.

Napriek tomu, že Spojené štáty sú na čele tabuľky v počte nakazených ľudí koronavírusom, v štáte Wisconsin sa v utorok konali voľby – nielen demokratické primárky, ale aj voľby do štátneho najvyššieho súdu.

Štát tak v podstate porušil vlastné nariadenia – aby všetci zostali doma. Súd kontrolovaný republikánmi totiž možné posunutie volieb zakázal.

Aj keď do samotných prezidentských volieb v novembri zostáva ešte dosť času, koronavírus zásadne zasahuje do kampane a posúva aj primárky. Tie však budú zrejme už len formalitou - počas stredy oznámil odstúpenie z kampane senátor Vermontu Bernie Sanders.

Zmenu nedovolili

Ďakujeme, že riskujete svoj život, aby ste hlasovali. Takéto heslo si na seba pripla Rachel Messengerová, ktorá čakala v rade, aby v meste Milwaukee mohla voliť.

V meste znížili počet hlasovacích miest na minimum, a tak tí, ktorí chceli hlasovať, čakali hodiny v rade. Ľudia dodržiavali rozostupy, vo volebných miestnostiach komisiu oddeľovalo plexisklo a niektoré volebné urny boli dokonca pred budovami.

„Je to zlý pocit, keď si musíte vybrať medzi bezpečnosťou a právom voliť. No musí nás byť počuť,“ hovorí pre denník New York Times 40-ročný Dan Bullock, ktorý si tiež odstál rad na voľby.