Trump telefonoval s Bidenom, obsah hovoru o pandémii nechcú zverejniť

Obaja potvrdili, že telefonát bol veľmi priateľský.

7. apr 2020 o 17:20 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump absolvoval pomerne dlhý, a podľa jeho vlastných slov "báječný a príjemný", telefonický rozhovor s bývalým viceprezidentom Joeom Bideom, ktorý bude podľa všetkého jeho protikandidátom v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.

Témou rozhovoru bola prirodzene pandémia koronavírusu a pohľady oboch politikov na riešenie situácie.

"Oboznámil ma so svojím uhlom pohľadu, ja som mu plne porozumel, a mali sme jednoducho veľmi priateľskú konverzáciu," zreferoval v utorok Trump. S Bidenom sa podľa vlastných slov dohodli, že podrobnosti ich rozhovoru nebudú zverejňovať.



Priateľský charakter telefonátu potvrdila v utorok aj Kate Bedingfield z tímu Bidenovej predvolebnej kampane. Trump však vzápätí nezabudol dodať, že ešte nie je isté, či sa Bidenovými radami bude riadiť. "Toto neznamená, že s jeho návrhmi súhlasím," povedal prezident.



Podľa niektorých pozorovateľov skôr ako o udobrenie medzi týmito veľkými politickými rivalmi ide možno viac o pozičnú hru medzi oboma politikmi, z ktorej chcú obaja vyjsť čo najlepšie pred voličmi.



Nápad na spoločný telefonát sa rodil postupne, pričom na jeho začiatku bola Bidenova kritika Trumpovej nečinnosti v boji proti koronavírusu, a následná výzva zo strany Trumpovej poradkyne Kellyanne Conway, ktorá na Bidena apelovala, aby Trumpovi radšej "ponúkol pomoc".



Biden na to reagoval s tým, že by sa veľmi rád s Trumpom pozhováral a podelil sa s ním o skúsenosti so zvládaním krízových situácií, ktoré nadobudol ako viceprezident počas prezidentského mandátu Baracka Obamu.