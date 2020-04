Merkelová vyzvala na masívnejšiu výrobu ochranných prostriedkov

Nemecko nebude nasledovať Rakúsko v postupnom uvoľňovaní obmedzení.

6. apr 2020 o 21:23 TASR

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok uviedla, že Európska únia v súčasnosti čelí najväčšej výzve vo svojej histórii.

Merkelová to vyhlásila v situácii, keď štáty EÚ zachvátila pandémia vyvolaná novým koronavírusom, ktorá má závažné dôsledky pre ekonomiku na celom svete.

Merkelová dúfa, že kríza zocelí Európu

Ako informovala rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW), Merkelová po zasadnutí tzv. koronakabinetu, ktorého členmi sú rôzni ministri spolkovej vlády, vyhlásila, že je v záujme všetkých, aby Európa z tejto krízy vyšla silnejšia.

Upozornila tiež, že z dlhodobého hľadiska sa Nemecku bude dariť, len ak bude na tom Európa dobre.

Merkelová ocenila dodržiavanie opatrení

Podľa Merkelovej spolková vláda zvažuje, kedy by sa mohli zmierniť opatrenia obmedzujúce sociálne kontakty obyvateľov Nemecka.

Uviedla však, že Nemecko nebude nasledovať príklad Rakúska, ktoré zverejnilo časový harmonogram postupného uvoľňovania reštrikcií - počínajúc 14. aprílom.

V tejto súvislosti Merkelová poukázala na to, že epidémia v Rakúsku vypukla skôr.

"Rakúsko bolo trochu pred nami," pripomenula a dodala, že Nemecko sa o uvoľnení reštrikcií bude musieť rozhodnúť na základe epidemiologickej situácie.

"Bola by som zlou spolkovou kancelárkou a boli by sme zlou spolkovou vládou, keby sme už teraz uviedli konkrétny dátum, to ešte nemôžeme. Žijeme v pandémii, vírus nezmizol. Z tohto miesta chcem ešte raz povedať, že som veľmi vďačná za to, že tak veľa ľudí dodržiava tieto veľmi, veľmi prísne opatrenia, práve keď je momentálne pekné počasie. Hneď ako to zdravotná situácia umožní, samozrejme, že sa vrátime k slobodnému životu, ako ho poznáme," ubezpečila Merkelová.

Nepreťažiť zdravotníctvo

Merkelová tiež uviedla, že zmierňovanie obmedzení v Nemecku by malo mať podobu postupných krokov. "Naším cieľom je zabrániť preťaženiu nášho zdravotného systému," vysvetlila.

Merkelová, ktorá v pondelok absolvovala aj telekonferenciu s lídrami európskych krajín, prízvukovala, že Nemecko a Európa by mali posilniť svoje kapacity vo výrobe ochranných prostriedkov.

"Musíme tvrdo pracovať, aby zdravotnícky personál mohol byť vybavený požadovanými výrobkami," zdôraznila.