V štáte New York podľahlo nákaze ďalších 599 ľudí

Vedenie mesta uvažuje o dočasnom zriadení masových hrobov.

6. apr 2020 o 20:51 TASR

NEW YORK. Štát New York v pondelok oznámil ďalších 599 obetí koronavírusu SARS-CoV-2, čím sa celkový počet úmrtí zvýšil na 4 758.

Nakazených je viac ako 130 000 ľudí, informoval na svojej stránke denník The New York Times.

Vyššie pokuty

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo oznámil, že ochoreniu COVID-19 za 24 hodín podľahlo 599 ľudí, čo je približne rovnaký počet ako v nedeľu, keď zaznamenali 594 úmrtí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/X1FDGme4qSc

Počet nakazených sa zvýšil na 130 689, z čoho viac ako 72 400 je v meste New York.

Cuomo zároveň avizoval, že maximálna pokuta za porušenie zákazu sociálnych kontaktov sa zdvojnásobila na 1 000 dolárov.

Mesto uvažuje o masových hroboch

Člen mestskej rady New Yorku Mark Levine v pondelok povedal, že mesto zvažuje dočasne pochovávať ľudí v masových hroboch v mestských parkoch.

"Bude sa to uskutočňovať dôstojným a náležitým spôsobom," napísal Levine na Twitteri s tým, že opatrenie je dočasné.

Nemocničné zariadenia a ďalšie kapacity na uloženie mŕtvol sú totiž podľa neho v dôsledku nárastu počtu úmrtí naplnené.

Cieľom je podľa Levina zabrániť vzniku podobnej situácie, aká nastala v Taliansku, kde museli pri prevoze mŕtvych pomáhať príslušníci armády.

Starosta New Yorku Bill de Blasio povedal, že mesto by mohlo pochovávať telá v parkoch s cieľom prekonať krízovú situáciu a následne vyriešiť príslušné náležitosti s jednotlivými rodinami. Zatiaľ sa to však nechystá uskutočniť.

Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa registrujú v Spojených štátoch amerických najmenej 10 335 úmrtí na nový koronavírus a vyše 347 000 nakazených.