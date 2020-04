Smrteľný útok nožom vo Francúzsku vyšetrujú ako terorizmus

Muž zabil nožom dvoch ľudí a ďalších päť osôb zranil.

5. apr 2020 o 10:15 SITA

PARÍŽ. Francúzska polícia vyšetruje sobotňajší útok v meste Romans-sur-Isere, pri ktorom muž zabil nožom dvoch ľudí a ďalších päť zranil, ako terorizmus. ň

Prokuratúra uviedla, že páchateľa zatkli neďaleko od miesta, keď kľačal na chodníku a modlil sa v arabčine. Zadržali aj jeho známeho.

Podozrivý nemal pri sebe žiadne doklady, no tvrdí, že sa narodil v roku 1987 v Sudáne.

V jeho byte našli ručne písané poznámky, v ktorých sa sťažoval na život "v krajine neveriacich".

Prokurátor tiež objasnil, že obete si išli nakúpiť potraviny, čo je jedna z mála povolených aktivít vo Francúzsku, kde platia prísne opatrenia týkajúce sa šírenia nového koronavírusu.

Na miesto prišiel aj minister vnútra Christophe Castaner. Do akcie sa zapojilo približne sto policajtov a 45 hasičov.



Francúzske médiá píšu, že útočník najprv podrezal hrdlo mužovi pred jeho partnerkou a synom, následne išiel do trafiky, kde pobodal predavača a dvoch zákazníkov. Potom si to namieril do mäsiarstva, kde zobral ďalší nôž a napadol zákazníka. Napokon prišiel do supermarketu.