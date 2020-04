V štáte New York pribudlo za deň zatiaľ najviac úmrtí na COVID-19

Počet obetí narástol o 630 za deň.

4. apr 2020 o 18:29 TASR

NEW YORK. Počet smrteľných obetí nového koronavírusu sa v americkom štáte New York v sobotu zvýšil na 3565 po tom, čo za jediný deň pribudlo 630 úmrtí.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na newyorského guvernéra Andrewa Cuoma.

Najvyšší nárast

Ide o najvyšší denný nárast v počte úmrtí - predošlý deň ich evidovali 2935.

V štáte New York doteraz korovírus potvrdili u 113.704 ľudí. V samotnom meste New York je 63.306 nakazených. V štáte New York je momentálne hospitalizovaných 15.905 ľudí, z toho 4126 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Guvernér Cuomo v sobotu vyhlásil, že aktuálna kríza vyvrcholí v New Yorku v najbližších štyroch až štrnástich dňoch, napísal denník The New York Times.

"Časť mňa by chcela, aby bol vrchol (pandémie) už zajtra... No druhá časť mi hovorí, že je dobré, že zatiaľ tam nie sme, pretože ešte nie sme pripravení," povedal.

"Chcem, aby už bolo po tom všetkom. Trvá to len 30 dní," dodal s tým, že má pocit akoby to už táto situácia trvala celý život.

Dostaneme sa cez to

Počas svojho každodenného brífingu obyvateľov povzbudil, aby nestrácali nádej napriek tomu, že očakáva ďalší nárast v počte infikovaných.

"Toto je bolestná, mätúca situácia," povedal. "Nájdeme však naše najlepšie ja, naše silnejšie ja - tento deň sa skončí. Dostaneme sa cez to, prejdeme na druhú stranu hory. Ale medzičasom musíme robiť to, čo je nutné," dodal.

Cuomo uviedol, že v New Yorku pomáha zvládať situáciu v boji s koronavírusom 85.000 dobrovoľníkov; 22.000 z nich pritom pochádza z iných štátov USA.

Starosta New Yorku Bill de Blasio odhaduje, že mesto bude v apríli a máji potrebovať na boj proti pandémii koronavírusu ďalších 45.000 zdravotníkov.