Orbán sa k pomoci Únie postavil skepticky: Dostať peniaze bez práce, to neexistuje

Európska komisia navrhla zriadiť núdzový nástroj solidarity vo výške 100 miliárd eur.

3. apr 2020 o 17:03 TASR

BUDAPEŠŤ. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa vyjadril veľmi skepticky o finančnej pomoci členským štátom, ktorú v súvislosti s epidemiologickou krízou vo štvrtok avizovala Európska komisia.

Maďarský premiér povedal, že dostať peniaze bez práce, ako dar, to neexistuje.

"Je to možné urobiť formou úveru, avšak ten napokon bude treba splatiť, čo vyjde omnoho drahšie, ako keby človek pracoval. To je to, čo ma život naučil," zdôraznil Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.

Poslankyňa Európskeho parlamentu za opozičnú stranu Demokratická koalícia Klára Dobrevová na Facebooku vyhlásila, že Európa nenechá Maďarsko napospas osudu, a pripomenula, že Brusel zvažuje nevídaný balík finančnej pomoci na ochranu pracovných miest.

"Žiadame vládu, aby ho podporila," dodala Dobrevová.

Komisia v súvislosti s pandémiou koronavírusu navrhla zriadiť núdzový nástroj solidarity vo výške 100 miliárd eur, ktorý má pomôcť pracovníkom udržať si príjmy a podnikom zostať nad vodou.

Exekutíva Únie navrhla tiež presmerovanie všetkých dostupných štrukturálnych fondov na boj proti koronavírusu.