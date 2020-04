Z pražského námestia odstránili sochu maršala Koneva

Socha sa má stať súčasťou plánovaného Múzea pamäti 20. storočia.

3. apr 2020 o 16:09 TASR

PRAHA. Vedenie mestskej časti Prahy 6 presunulo v piatok sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva z Námestia Interbrigády do depozitára súkromnej firmy. Informoval o tom v piatok Český rozhlas.

Pražské zastupiteľstvo však zatiaľ nerozhodlo, kde by nové múzeum malo sídliť. Socha mu ale bude zapožičaná zdarma, uviedla radnica Prahy 6 v tlačovej správe.

Proti odstráneniu Konevovej sochy protestoval na sociálnej sieti Twitter Jiří Ovčáček, hovorca prezidenta Miloša Zemana.

Kritizoval to aj predseda strany KSČM Vojtěch Filip, ktorý poukázal na to, že k odstráneniu sochy došlo "v dobe, keď ľudia (pre obmedzenia súvisiace s epidémiou nového koronavírusu) nemôžu vyjadriť svoju vôľu zhromaždením". Za zbabelý čin to označila i predsedníčka krajského výboru KSČM Marta Semelová.

Český rozhlas pripomenul, že bronzová socha maršala Koneva v nadživotnej veľkosti stála v Prahe 6 od mája roku 1980. V posledných rokoch sa pomník stával častým terčom vandalov.

Spor o sochu sa preniesol aj na medzinárodnú úroveň po tom, ako pomník v auguste minulého roka neznámy páchateľ druhýkrát polial červenou farbou, pričom starosta Prahy 6 Ondřej Kolář sochu odmietol nechať očistiť a následne okolo nej nechal inštalovať lešenie s plachtou.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vtedy českých politikov označilo za iniciátorov vojny so symbolmi víťazstva nad fašizmom.

Ruský minister kultúry Vladimir Medinskij prirovnal starostu Kolářa k nacistickému pohlavárovi a Rusko pohrozilo aj odvetnými krokmi.

Konevov pomník má podľa rozhodnutia zastupiteľstva mestskej časti Praha 6 nahradiť pamätník oslobodenia Prahy na konci druhej svetovej vojny.