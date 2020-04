Británia hlási rekordných 684 nových úmrtí na koronavírus

Počet prípadov nákazy stúpol za 24 hodín o 4450.

3. apr 2020 o 15:38 (aktualizované 3. apr 2020 o 15:53) TASR

Správu aktualizujeme.

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

LONDÝN. Británia hlásila v piatok rekordný počet ďalších úmrtí, až 684, na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom stúpol za predchádzajúcich 24 hodín o 4450.

"Do piatka 3. apríla do 09.00 h (SELČ) bolo testovaných celkovo 173.784 ľudí, z ktorých 38.168 malo pozitívny výsledok. Žiaľ, z tých ľudí, ktorí boli do štvrtka 2. apríla do 17.00 h v Spojenom kráľovstve hospitalizovaní a pozitívne testovaní, zomrelo 3605 pacientov," uviedlo vo vyhlásení britské ministerstvo zdravotníctva.