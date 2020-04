Koronavírus sa šíri v gréckom tábore pre utečencov. Úrady varujú pred katastrofou

Ľudia, ktorí uviazli v preplnených táboroch v Grécku, sa nemôžu izolovať ani si dezinfikovať ruky.

3. apr 2020 o 19:41 Nina Sobotovičová

ATÉNY, BRATISLAVA. Umývajte si ruky a izolujte sa. To sú hlavné inštrukcie zdravotníkov a hygienikov v čase pandémie nového koronavírusu. Keďže takáto prevencia nie je zložitá ani nákladná, väčšina z nás by nemala mať problém dodržiavať ju.

Ľudia, ktorí uviazli v preplnených utečeneckých táboroch v Grécku, sa však podobnými odporúčaniami riadiť nedokážu. V táboroch je totiž neraz ubytovaných takmer desaťnásobne viac ľudí, než je určená kapacita. Dlhodobo v nich chýbajú aj základné hygienické potreby, takže riziko šírenia chorôb v týchto zariadeniach bolo oveľa vyššie už pred vypuknutím pandémie.

V migračnom tábore v gréckej obci Ritsona museli úrady vo štvrtok vyhlásiť štrnásťdňovú karanténu, pretože 23 obyvateľov tábora malo pozitívny test na koronavírus.

Preplnený tábor Moria to nezvládne

Od vypuknutia nákazy ide o prvý známy prípad, keď sa vírus rozšíril v zariadení pri utečencov, poznamenáva agentúra Reuters.

Situácia v Grécku v krajine našlo dočasné útočisko 60-tisíc migrantov a utečencov,

okolo 40-tisíc z nich zostalo v preplnených táboroch na ostrovoch v Egejskom mori,

najhoršia situácia je v dvadsaťtisícovom tábore Moria, ktorý bol pôvodne vybudovaný pre tritisíc ľudí,

Grécko hlási už 1544 infikovaných, 53 ľudí nákaze podľahlo.

V tábore Ritsona žije približne 2500 ľudí. Úrady varujú, že ak sa nákaza rozšíri aj do preplnených táborov na gréckych ostrovoch, situácia sa zmení na humanitárnu katastrofu.

Na ostrove Lesbos sa iba v tábore Moria, pôvodne vybudovanom pre tritisíc ľudí, dnes tiesni viac ako 20-tisíc utečencov.

„Tábor Moria priam kričí, že na prípadné vypuknutie nákazy absolútne nepripravený,“ hovorí pre SME zakladateľka nadácie ReFocus Media Labs Sonia Nandzik, ktorá pracuje s utečencami v Morii.

„Hoci sme doteraz nezaznamenali žiadny prípad nákazy medzi utečencami na Lesbose, dlho to tak nezostane. Keďže na ostrove už sú infikovaní medzi miestnymi, je mizivá šanca, že by sa vírus vyhol práve Morii,“ hovorí Sonia Nandzik.

Prvý prípad nákazy sa na Lesbose potvrdil už pred troma týždňami, išlo o gréckeho občana.

Kontrolujú ich policajti

Tábor Ritsona leží severne od hlavného mesta Atény. Po štvrtku zostáva uzavretý a prístupové cesty k táboru strážia policajti. V Ritsone zdravotníci prikročili k rozsiahlejšiemu testovaniu po tom, čo sa nákaza potvrdila u tehotnej devätnásťročnej ženy z tábora. Ochorenie Covid-19, ktoré koronavírus spôsobuje, však žene nediagnostikovali v tábore, ale až v pôrodnici v Aténach.

Zatiaľ tak nie je jasné, či bola rodička infikovaná už pred príchodom do nemocnice, alebo sa nakazila až tam.

Reuters informuje, že devätnásťročná rodička ani zvyšní infikovaní pacienti v tábore nemali žiadne príznaky ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva plánuje naďalej pokračovať v testovaní obyvateľov tábora.

Web Greek Reporter zatiaľ zdôrazňuje, že utečenci pre karanténu nesmú tábor opustiť vôbec. Nemôžu si tak vyzdvihnúť ani pravidelný mesačný príspevok na živobytie, ktorý dostávajú od štátu.

V tábore Ritsona už vznikol priestor na izoláciu pacientov s koronavírusom. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá zariadenie spravuje, sa ho snaží uchrániť pred výraznejším šírením nákazy.

„S podporou Európskej komisie budeme obyvateľom tábora rozdávať košíky s jedlom a hygienické balíčky, aby mali zásoby týchto potrieb, keďže teraz majú obmedzený prístup k zásobám zvonka,“ informovala vo štvrtok IOM.

Najzraniteľnejších treba evakuovať do hotelov

Ak by sa však scenár z Ritsony zopakoval v preplnených táboroch na ostrovoch v Egejskom mori, rýchla reakcia úradov by pravdepodobne nebola možná. Nákaza by sa tak začala nekontrolovateľne šíriť.

Túto hrozbu si uvedomuje aj eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.

„Musíme urobiť všetko preto, aby sme sa takejto kríze vyhli,“ vyhlásila v rozhovore pre televíziu Deustche Welle.

“ Obávame sa, že počet smrteľných prípadov bude v Morii veľmi vysoký. „ Sonia Nandzik

„V rámci núdzového plánu by sme mali z preplnených táborov okamžite evakuovať tých najzraniteľnejších, teda starých a chorých ľudí. Treba ich presunúť do hotelových izieb, ktoré sú k dispozícii v blízkosti tábora, aby sa nenakazili,“ zdôraznila Johanssonová.

Sonia je presvedčená, že úrady by mohli byť aj aktívnejšie.

„Mám pocit, že sa nepretrhnú, aby pomáhali práve ľuďom v preplnených táboroch. V Morii neraz žije celá rodina na troch štvorcových metroch. V tábore pravidelne chýba mydlo, teplá voda v ňom netiekla nikdy a teraz na celý deň vypadla ešte aj studená voda na dámskych záchodoch, takže sa nedajú spláchnuť,“ zdôrazňuje Sonia Nandzik.

Rovnako ako ďalší humanitárni pracovníci, aj ona sa obáva, že keď sa nákaza v tábore začne šíriť, úrady ho rovno zatvoria a jeho obyvateľov nechajú „napospas osudu“.

„Obávame sa, že počet smrteľných prípadov tu bude veľmi vysoký,“ uzatvára.