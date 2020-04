Denne pribudne 350 nových pacientov. New York má pľúcne ventilátory už len na šesť dní

USA sa musia spoliehať aj na Čínu.

3. apr 2020 o 9:37 TASR

NEW YORK. V americkom štáte New York vystačia pľúcne ventilácie pre pacientov s ochorením COVID-19 už len na šesť dní. Uviedol to vo štvrtok newyorský guvernér Andrew Cuomo, ktorého citovala televízia Sky News.

Štát New York má podľa Cuoma k dispozícii ešte približne 2200 voľných pľúcnych ventilácií, no každý deň pribúda zhruba 350 nových pacientov, ktorí ich potrebujú.

Uvedené množstvo pľúcnych ventilátorov tak miestnym nemocniciam vystačí už iba na 6 dní.

"Je jedno, či dosiahneme vrchol epidémie teraz, alebo sa počet chorých ešte zvýši... stále budeme mať problém s ventiláciami," povedal Cuomo.

Zdôraznil tiež, že dobre zaplatí každému výrobcovi, ktorý pre štát New York vyrobí a dodá ochranné prostriedky ako rúška, respirátory, rukavice či plášte. Tých je totiž nedostatok aj pre pracovníkov v prvej línii.

Okrem toho Cuomo kritizoval, že USA sa v produkcii ochranných prostriedkov musí spoliehať na Čínu.

"Mnohé z týchto výrobkov bolo vyrábaných v Číne, od ktorej ich teraz musia všetci nakupovať," dodal.

V USA evidujú už 245.559 prípadov nákazy novým koronavírusom a 6057 úmrtí, uviedla v piatok ráno televízia CNN.

Jedným z epicentier epidémie v rámci USA je práve štát New York. Nákazu zaznamenali už vo všetkých amerických štátoch a teritóriách, žiadne úmrtie zatiaľ nehlásil len štát Wyoming.