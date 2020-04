Na Novom Zélande pre obmedzenia uviazlo stotisíc zahraničných turistov

Najviac cudzincov, ktorí sa chcú vrátiť domov, pochádza z Európy.

3. apr 2020 o 8:19 SITA

WELLINGTON. Na Novom Zélande uviazlo pre obmedzenia súvisiace s koronavírusom približne 100-tisíc zahraničných turistov.

Mnohí z nich sa dostali do nepríjemnej situácie po tom, ako vláda zakázala vnútroštátne lety.

Turisti sa tak nemali ako dostať na hlavné medzinárodné letiská a odísť domov.



Minister zahraničných vecí Winston Peters vo štvrtok uviedol, že povolili lety pre cudzincov, aby mohli opustiť krajinu.

Na veľvyslanectvách podalo žiadosť o odchod z ostrova 37-tisíc turistov, no podľa Petersa je skutočný počet tých, ktorí chcú odletieť, približne 100-tisíc.



Z Auckland v piatok popoludní tamojšieho času odleteli prvé lietadlá poslané nemeckou vládou. Nemecké veľvyslanectvo vo Wellingtone minulý týždeň potvrdilo, že o repatriáciu požiadalo vyše dvanásťtisíc Nemcov.



Britská vysoká komisárka pre Nový Zéland Laura Clarke uviedla, že z Nového Zélandu chce odísť desaťtisíc Britov. Diplomatka objasnila, že na prepravu takéhoto množstva ľudí budú potrebovať charterové i komerčné lety.



Najviac uviaznutých turistov pochádza Európy, 2700 je z Ázie a 3800 zo Severnej a Južnej Ameriky. Veľvyslanec Spojených štátov Scott Brown vyhlásil, že robia všetko pre to, aby občanov dostali domov.



Nový Zéland má 868 nakazených koronavírusom a jeden človek už zomrel. Približne polovica infikovaných sa do krajiny vrátila zo zahraničia.