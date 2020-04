USA majú najviac obetí za jeden deň vo svete, Trumpov druhý test bol negatívny

Spojené štáty zaznamenali ďalších 1169 mŕtvych na koronavírus.

3. apr 2020 o 6:21 TASR

WASHINGTON. Nový koronavírus si v Spojených štátoch vyžiadal za posledných 24 hodín 1169 mŕtvych. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johna Hopkinsa (JHU).

Podľa AFP ide o dosiaľ najvyšší počet obetí koronavírusu za jeden deň spomedzi všetkých krajín sveta od začiatku globálnej pandémie.

Zaznamenali ďalších 1169 obetí

Celkový počet obetí ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus SARS-CoV-2, tak v USA stúpol na 5926. Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 stúpol za posledných 24 hodín o viac ako 30.000 - na vyše 243.000.

To je zhruba štvrtina z vyše milióna prípadov nahlásených na celom svete.

V USA sa uskutočnilo viac ako 1,3 milióna testov na COVID-19, uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bielom dome viceprezident Mike Pence.

"Teraz robíme denne vyše 100.000 testov na koronavírus," povedal na rovnakej tlačovej konferencii prezident Donald Trump. Dodal, že "je to viac ako v ktorejkoľvek inej krajine na svete".

Podľa prognóz Bieleho domu tento vírus zabije v USA pravdepodobne 100.000 až 240.000 ľudí, dodala AFP.

Použili rýchlu metódu testovania

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok oznámil, že absolvoval v Bielom dome svoj druhý test na prítomnosť nového koronavírusu - a bol negatívny.

Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

"Konal sa dnes ráno. Ukázal, že prezident má negatívny test na COVID-19," povedal Trump na tlačovej konferencii.

Išlo o Trumpov druhý test na ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2.

Tentoraz použili novú, rýchlu metódu, ktorá podľa Trumpa trvala minútu a výsledok bol známy do 15 minút.

Výsledok prvého Trumpovho testu zverejnil Biely dom 14. marca. Bol takisto negatívny.

Americký prezident čelil predtým opakovaným otázkam novinárov, kedy si dá urobiť test na nový typ koronavírusu po tom, ako mal viaceré priame i nepriame kontakty s ľuďmi, ktorých testy boli pozitívne.

Brazílske veľvyslanectvo vo Washingtone vyhlásilo, že brazílsky chargé d'affaires Nestor Forster bol pozitívne testovaný na koronavírus po tom, ako sedel s Trumpom za jedným stolom pri večeri.

Takisto pozitívne testovaný bol aj poradca brazílskeho prezidenta Jair Bolsonaro, ktorý zverejnil na internete fotografie, na ktorých stojí vedľa Trumpa.

Zakryté tváre v New Yorku

Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obyvateľov mesta, aby si zakrývali svoje tváre, keď sú vonku, a pomohli tak zastaviť šírenie smrtiaceho nového koronavírusu.

"Môže to byť šál. Mohlo by to byť niečo, čo si vytvoríte doma. Môže to byť šatka," povedal starosta novinárom. Citovala ho agentúra AFP.

Bill de Blasio však zdôraznil, že chirurgické masky by ľudia nemali používať, pretože ich potrebujú zdravotnícki pracovníci.

New York je v rámci USA epicentrom ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2.

Podľa úradu starostu mesto zaznamenalo takmer 50.000 potvrdených prípadov nákazy vrátane 1562 úmrtí.

Celkovo v USA zaregistrovali dosiaľ vyše 242.000 prípadov nákazy a viac ako 5800 úmrtí.