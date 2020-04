Nemecký prezident vyzval na súdržnosť, ľudia musia vydržať

Steinmeier vníma problémy núteného spomalenia života.

2. apr 2020 o 14:47 TASR

BERLÍN. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v súvislosti s pandémiou koronavírusu vyzval vo štvrtok ľudí na solidárnosť a ľudskosť. Informoval o tom denník Süddeutsche Zeitung (SZ).

Ľudia zažívajú "skľučujúce dni" a svet sa zdá byť "zvláštne neskutočný", povedal Steinmeier vo videu zverejnenom na jeho účte na Facebooku.

Výzva na trpezlivosť a pokoj

Nútené spomalenie života pre mnohých podľa nemeckého prezidenta predstavuje problém.

"Vyzývajú nás, aby sme boli pokojní a napriek tomu pociťujeme vnútorný nepokoj. Mali by sme byť trpezliví, no netrpezlivo očakávame normálnosť. Mali by sme dodržiavať odstup, no túžime po blízkosti," uviedol prezident.

Ľudia sú síce odkázaní na izoláciu, nie však na nečinnosť, dodal.

Steinmeier vyzval občanov, aby si vzájomne pomáhali a podporovali sa - napríklad nakúpili starším, a aby s ostatnými zostali v kontakte telefonicky či písomne.

Ľudia sa prestali stretávať

Vedci z univerzity v Mannheime sa rozhodli skúmať, ako na vládne opatrenia v boji s koronavírusom reagujú obyvatelia Nemecka, píše denník Die Welt.

Od 20. marca viedli denne rozhovory s ľuďmi o tom, ako vyzerá ich život od vypuknutia pandémie.

Ich cieľom bolo zistiť psychologické, hospodárske a sociálne dosahy tejto krízy. Celkovo sa na prieskume zúčastnilo 4 000 ľudí.

Výskumníci prišli napríklad na to, že v posledných týždňoch sa výrazne znížila frekvencia stretávania sa s priateľmi.

Predtým, ako boli v Nemecku zavedené obmedzenia vychádzania, sa s inými ľuďmi viackrát do týždňa stretávalo 42 percent opýtaných, v období 25. - 31. marca to už bolo len päť percent.

Až 69 percent respondentov sa riadi odporúčaním obmedziť sociálne kontakty a s priateľmi sa "vôbec nestretávajú".

Väčšina Nemcov nechce úplný zákaz vychádzania

So zákazom usporadúvania verejných podujatí súhlasí 95 percent opýtaných a so zatvorením verejných zariadení 92 percent.

Ak by však došlo k úplnému zákazu vychádzania, akceptovalo by to podľa výsledkov prieskumu len 41 percent Nemcov. So zastavením prímestskej dopravy by súhlasilo len 21,4 percenta respondentov.

Štúdia ukázala aj to, že 60 percent Nemcov naďalej fyzicky chodí do práce - na prácu z domu prešlo len 21,2 percenta opýtaných.

Podľa SZ počet úmrtí na koronavírus medzičasom v Nemecku stúpol na 918, nakazených je viac ako 75 600 ľudí.