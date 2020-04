Na Novom Zélande si spríjemňujú karanténu plyšovými medveďmi

Inšpiráciu našli v detskej knihe od autora Michaela Rosena, ktorý má koronavírus.

2. apr 2020 o 14:08 SITA

WELLINGTON. Obyvatelia Nového Zélandu si spríjemňujú karanténu plyšovými macíkmi v oknách a na rôznych iných miestach.

Pridali sa tak k celosvetovej výzve, v rámci ktorej chcú potešiť najmä deti.

Inšpiráciu našli v detskej knihe We're Going on a Bear Hunt (1989), ktorú napísal Michael Rosen a ilustrovala Helen Oxenbury.

Nebojíme sa

Dvojnásobná matka Deb Hoffman vytvorila na Facebooku skupinu We're Not Scared - NZ Bear Hunt a spustila aj webstránku, kde vyše 120-tisíc ľudí pridalo miesta, kde sa nachádzajú ich plyšové hračky.

Fráza "We're not scared" (v preklade Nebojíme sa) sa opakuje v spomínanej knihe, v ktorej rodina musí prekonať rôzne prekážky, aby našla medveďa. Hoffman uviedla, že ju veľký záujem ľudí prekvapil.

Jedna žena napísala, že jej táto iniciatíva pomáha prekonávať náročné obdobie, keďže bola v dôsledku operácie uväznená doma už šesť týždňov ešte predtým, ako vláda minulý týždeň na mesiac uzavrela krajinu.

Podľa Hoffman je aj toto spôsob, ako môžu ľudia zostať prepojení. "V situácii, ako je táto, je to veľmi dôležité," vyjadrila sa.

Autor knihy má koronavírus

Do projektu sa zapojila aj premiérka Jacinda Ardernová. Vyhlásila, že ľudia by mali sledovať jej okná, pretože sa v nich môže objaviť macík.

Iróniou je, že 73-ročný autor spomínanej knihy je v súčasnosti v nemocnici so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19.

Jeho rodina povedala, že v utorok na tom nebol práve najlepšie, no jeho stav sa zlepšuje. Predchádzajúcu noc strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Zatiaľ však nie je jasné, či sa nakazil koronavírusom.