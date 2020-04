Ropný priemysel je na dne. Pomôže koronavírus poraziť klimatické zmeny?

Dýchame čistejší vzduch. Zakrátko však môžeme byť tam, kde sme boli pred pandémiou.

2. apr 2020 o 20:56 Nina Sobotovičová

BRATISLAVA. Produkujeme minimum emisií, takže dýchame oveľa čistejší vzduch.

Z oblohy zmizli kondenzačné čiary po lietadlách a letiská sa zmenili na obrovské parkoviská, pričom uzemnené stroje už takmer nie je kam umiestniť.

Pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia v doprave i ťažkom priemysle spôsobili, že z väčšiny svetových metropol zmizol smog a v benátskych kanáloch je opäť čistá voda.

Odborníci sa zhodujú, že v krátkodobom horizonte má vírus na planétu očistný vplyv.

Zároveň však varujú, že za rapídny pokles emisií môžu drastické opatrenia, ktoré nemožno udržiavať príliš dlho, pretože poškodzujú ekonomiku.

Šanca na zelený reštart

Otázkou zostáva, či v začatom boji s klimatickou krízou dokáže svet pokračovať aj po zvládnutí pandémie.

"Práve sme dostali šancu na zelený reštart," hovorí pre SME slovenský europoslanec a environmentálny konzultant Martin Hojsík.

"Je na nás, či sa po uvoľnení vládnych obmedzení budeme snažiť udržať neudržateľné. Nemá predsa zmysel pumpovať naše peniaze do odvetví, ktoré budú po pandémii beztak na kolenách a my ich budeme kriesiť, len aby mohli opäť ničiť prírodu. Naopak, naskytne sa nám príležitosť ušetriť tieto náklady a rovno investovať do zelenej ekonomiky," hovorí Hojsík.

Mnohí analytici majú podobný názor. Poukazujú predovšetkým na to, že ropný priemysel je pre pandémiu koronavírusu v historicky najväčšej kríze, z ktorej by sa už nemusel spamätať, zdôrazňuje britský denník Guardian.

Ešte koncom januára cena surovej ropy padla pod hranicu 60 dolárov za barel (približne 160 litrov, pozn.) a ďalej prudko klesala. Dnes barel ropy vychádza na 20 dolárov, pričom podľa odhadov bude ďalej výrazne klesať.

Lacnejšie, no špinavšie riešenia

Sčasti sa pod tento pokles podpisuje už aj cenová vojna medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.

Saudskoarabi, ktorí sú od ropy existenčne závislí, sa po prepuknutí pandémie snažili s Moskvou dohodnúť na obmedzení ťažby ropy, aby tak stabilizovali svetové ceny. Keďže rokovania stroskotali, Saudská Arábia sa, paradoxne, rozhodla zvýšiť ťažbu a vytrestať tým Rusko.

“ Nemá predsa zmysel pumpovať naše peniaze do odvetví, ktoré budú po pandémii beztak na kolenách a my ich budeme kriesiť, len aby mohli opäť ničiť prírodu. Naopak, naskytne sa nám príležitosť ušetriť tieto náklady a rovno investovať do zelenej ekonomiky. „ Martin Hojsík

Rijád totiž dokáže ťažiť ropu za veľmi nízke náklady. Moskvu ťažba stojí takmer sedemnásobne viac.

Rijád je však od ťažby ropy závislý. Moskve teda uškodí menej, ak bude ropa dlhodobo lacnejšia. Denník New York Times zdôrazňuje, že podobné trenice medzi ropnými veľmocami situáciu iba zhoršujú.

Ak je totiž palivo príliš lacné, spotrebiteľov to často vedie k tomu, že s ním hospodária nešetrne.

To môže byť nebezpečné najmä v situácii, keď sa budú štáty po celom svete snažiť rýchlo nakopnúť svoje pandémiou ochromené hospodárstvo.

Môžu tak siahať po "krátkodobo lacnejších, no špinavších riešeniach", ktoré ich podľa Hojsíka napokon vyjdú oveľa drahšie.

Babiš: Zabudnime na zelenú dohodu

"Nízke ceny fosílnych palív by mohli spomaliť nástup elektrických vozidiel a ľudia by mohli prestať inklinovať k zeleným riešeniam na úsporu energie," poznamenávajú NYT. Riešenie klimatických zmien by sa tak opäť oddialilo. To by však podľa ekológov malo oveľa zdrvujúcejšie následky ako samotná pandémia.

Hojsík zdôrazňuje, že kľúčová bude cesta, akou sa jednotlivé vlády vyberú v snahe oživiť svoju ekonomiku.

Český premiér Andrej Babiš už dal najavo, že ekológia by podľa neho mala ísť pre pandémiu bokom.

Vyhlásil napríklad, že Európska únia by sa mala sústrediť výhradne na koronavírusovú krízu a "zabudnúť" na Európsku zelenú dohodu (tzv. European Green Deal). Cieľom tejto dohody je okrem iného dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Pre štáty Únie by to znamenalo, že odstránia, resp. pohltia rovnaký objem emisií, aký vyprodukujú.

"Ak chce Česko oživiť svoju ekonomiku, môže to urobiť aj vďaka zelenej dohode. Ibaže musí vedieť ako na to," podotkol český týždenník Respekt.

Hojsík zdôrazňuje, že zelený reštart sa v konečnom dôsledku oplatí každej krajine.

"Ak by sme najprv naliali peniaze do obnovy znečisťujúceho priemyslu, museli by sme neskôr minúť ďalšie stovky miliárd, aby sme ekonomiku zmenili na zelenú. Prečo to neurobiť hneď?" pýta sa a zároveň podotýka, že zelené hospodárstvo "je nevyhnutnosťou, ak zakrátko nechceme znášať biliónové dopady globálneho otepľovania". Tie by navyše neohrozovali iba ekonomiku, ale celé ekosystémy a život na planéte.

Pomohlo by uhlíkové clo

Profesor Jason Bordoff, bývalý vedúci pracovník Národnej bezpečnostnej rady USA a niekdajší osobitný asistent prezidenta Baracka Obamu, však situáciu vidí skeptickejšie.

Podľa neho "vírus ukazuje, prečo sa nedočkáme celosvetovej akcie v boji s klimatickými zmenami".

"Viacerí ľudia sa rozhodnú zostať v izolácii a správať sa zodpovedne, aby pomohli zmierniť problém. Ak to však neurobí absolútna väčšina, bude mať táto obeta len veľmi malý účinok v boji so šíriacou sa nákazou," vysvetľuje Bordoff v článku pre magazín Foreign Policy.

"Ibaže aj keď sa takmer každý zodpovedne izoluje, môžu túto hromadnú obetu zneužiť jednotlivci, ktorí nepatria k ohrozeným skupinám a tí budú pokračovať v normálnom živote," podotýka a poukazuje na to, že rovnaký scenár môže nastať pri boji s klimatickými zmenami.

"Každá tona skleníkových plynov prispieva ku klimatickým zmenám rovnako, bez ohľadu na to, ktorá krajina tie emisie vyprodukuje," podotýka Bordoff. "Európska únia sa môže rozhodnúť, že radikálne vykročí na cestu k uhlíkovej neutralite, no bude to mať len malý efekt, ak zvyšok sveta neurobí to isté," zdôrazňuje Bordoff s tým, že Európa zodpovedá iba za deväť percent celosvetovo vyprodukovaných emisií.

Hojsík vidí riešenie v zavedení uhlíkového cla. "Vytvorilo by to tlak na najväčších znečisťovateľov, akými sú Čína a Spojené štáty. Tie by boli do veľkej miery nútené zaviesť podobné kroky ako Európa, ak by chceli obchodovať s Úniou bez záťaže v podobe takéhoto cla," uzatvára Hojsík.

Bordoff však pochybuje, že obavy z klimatických zmien vyústia do jednotného postupu. Upozorňuje, že ani taká naliehavá kríza, akú priniesla pandémia koronavírusu, neprinútila k zodpovednému správaniu všetkých ľudí.

"Po celom svete sa našli hýrivci, ktorí ignorovali nariadenia úradov. Spomeňme si na mladíka, ktorý jarné prázdniny trávil v Miami," naráža Bordoff na študenta Bradyho Sludera. Ten svoj pobyt na preplnenej pláži odbil slovami: "Ak dostanem koronu, budem mať koronu. Od párty ma to neodradí."