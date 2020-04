Rabína a rodáka z Bratislavy zabil v New Yorku koronavírus

Romi Cohn sa dožil 91 rokov.

2. apr 2020 o 11:52 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. Keď som mal desať rokov, bol som odsúdený na smrť, spomínal ešte v januári na pred americkým Kongresom rabín Romi Cohn. Viedol spoločné modlitby pri príležitosti 75. výročia oslobodenia vyhladzovacieho tábora Auschwitz.

„Mal som byť zavraždený spolu s mojou celou rodinou. A môže za to jeden zlý muž, bodaj by sa na jeho meno nezabudlo,“ povedal rabín.

Romi Cohn, vlastným menom Avraham Hahoken Cohn, sa narodil v Bratislave, pred nacistami ušiel do Maďarska, potom sa vrátil a bojoval spolu s partizánmi.

Po vojne emigroval do Spojených štátov, kde úspešne podnikal a hovorieval o sebe, že je historickým rekordérom v počte vykonaných obriezok.

Nakoniec podľahol celosvetovej pandémii Covid-19.

Niekomu na to treba štyri životy

„Niektorým ľuďom by trvalo štyri životy, aby zažili toľko, čo on v jednom,“ povedala o ňom pre CNN jeho švagriná Judy Geldová.

„Zomrel na svoje židovské narodeniny vo veku 91 rokov, čo je v židovskom náboženstve veľká vec. Boh mu doprial plnohodnotný život až do posledných dní.“

Keď hovorieval o Bratislave svojho detstva, bolo to mesto, kde vedľa seba žili rôzne národnosti. Jeho rodina u seba ubytovávala študentov židovskej školy ješiva, ktorí sa učili za rabínov a nemali kde inde žiť.

Keď mal desať rokov, Česko obsadili nacisti a zo Slovenska sa stal satelit nacistického Nemecka aj s rasovými zákonmi. „Zrazu sa všetko zmenilo. Naši susedia a najlepší priatelia sa stali našimi najväčšími nepriateľmi,“ spomínal pre web SILive.com zo Staten Island, časti New Yorku, kde Cohn žil.

Autor článku spomína, že aj keď Cohn svoj príbeh popísal v knihe a nespočetnekrát opakoval pred žiakmi základných a stredných škôl, stále rozprával s rovnakým odhodolaním.

Napríklad ako raz išiel s otcom domov zo synagógy, keď ich napadli členovia Hitler-Jugend.

Kým bili jeho otca, ľudia okolo len prechádzali, ďalší dokonca kričali: „Udri si do žida!“ Otec krvácal, nikto mu nepomohol.

Maďarsko a partizáni

Rodina ešte mohla ostať v Bratislave vďaka ekonomickej výnimke, no v roku 1942 už Cohna radšej prepašovali do Maďarska, kde žil dva roky. Po maďarsky nevedel a keby len raz prehovoril pred cudzím, každému by bolo jasné, že jeho doklady sú falošné.

Vďaka riaditeľovi, ktorý sympatizoval s jeho osudom sa mu však podarilo dostať na miestnu ješivu, kde pokračoval v štúdiu talmudu. Keď sa aj v Maďarsku začali transporty židov do koncentračných táborov, vrátil sa na Slovensko.

Pomohli mu v tom falšované doklady, ku ktorým sa vedel dostať. Túto schopnosť využíval aj naďalej. Pridal k odboju, pre židovské rodiny hľadal nové úkryty a pripravoval pre ne doklady dokazujúce, že sú kresťanmi.

Pomáhal mu k tomu známy v Gestape, ktorý mu dodával potrebné pečiatky. Takýmto spôsobom zachránil pred prakticky istou smrťou 56 židovských rodín.

Rabín Romi Cohn Vlastným menom sa volal Avraham Hahoken Cohn. Prezývku Romi prijal až v Spojených štátoch, miestni ho volali jednoducho Rabín Cohn.

Narodil sa v roku 1929 v Bratislave, zomrel koncom marca v New Yorku. Podľahol chorobe Covid-19.

V 16 rokoch bol najmladším partizánom vo svojej jednotke. Napísal o tom aj knihu.

Po emigrácii do Spojených štátov sa živil ako developer, vykonával obriezky a písal knihy.

S falošnými dokladmi ho aj zadržali, no podarilo sa mu znovu ujsť a ukryť sa s partizánmi v horách. Aby sa tam dostal, vyrobil si falošný nemecký rozkaz, ktorý ho posielal do prvých línií boja s partizánmi.

Mal vtedy len šesťnásť rokov a vo svojej jednotke bol najmladším, svoje skúsenosti neskôr spísal aj v knihe Najmladší partizán.

S partizánmi prežil približne pol roka. Bolo to už v čase, keď nacisti ustupovali pred postupujúcou sovietskou armádou. Keď sa na konci vojny vrátil do Bratislavy, zistil že z rodiny so siedmimi deťmi prežili len dve jeho sestry a otec.

Nacizmus sa dostal k moci v demokracii

Pre SILive.com varoval, že nacizmus sa dostal k moci v demokratickej krajine a môže sa to zopakovať kdekoľvek na svete. „Musíme byť ostražití a dať si pozor, aby sa to už nikdy neopakovalo,“ zdôraznil.

Po vojne sa Cohn usadil v New Yorku, kde si založil rodinu. Začal pracovať na stavbách a postupne sa stal významným developerom na Staten Island, kde jeho firma postavila 3500 domov.

Nezabudol ani na židovské korene, vyučil sa za mohela, teda muža, ktorý vykonáva tradičné obriezky. Židia z jeho okolia spomínajú, že za to nikdy nezobral ani dolár a to ich urobil podľa vlastných slov 35-tisíc.

S úsmevom hovorieval, že nikdy ich nikto neurobil viac. O tejto téme napísal aj učebnicu pred budúcich mohelov, svojim žiakom zdôrazňoval, že za tento náboženský rituál nemôžu ani oni nikdy zobrať peniaze.

Uznávaný bol v celej newyorskej židovskej komunite, preto dostal možnosť viesť spoločnú modlitbu v americkom Kongrese.

„Bol to veľmi skromný muž,“ spomína pre CNN praneter Shulem Geldzaherová.

„Každý, koho poznal, mal u neho dvere otvorené. Nikto nebol taký bezvýznmaný, aby s ním nemohol hovoriť, alebo aby mu niečo nevysvetlil. Jeho dom bol vždy otvorený pre ľudí, aby za ním prišli. Vždy ich vítal s úsmevom a najradšej mal, keď za ním ľudia prišli aj s deťmi.“