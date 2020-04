Britskí experti chcú dezinfikovať ulice pomocou dronov, vláda nesúhlasí

Dezinfekcia externých priestorov nie je efektívny spôsob využívania zdrojov, uviedli úrady.

2. apr 2020 o 10:25 SITA

BRATISLAVA. Experti na drony vyzvali britskú vládu, aby im povolila postrek chemikáliami, ktoré by pomohli bojovať proti šíreniu koronavírusu, informuje britská spravodajská stanica BBC.

Chcú vycvičiť pilotov záchranných zložiek, aby mohli zo vzduchu dezinfikovať verejné miesta.

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti uviedlo, že neplánuje pristúpiť k takémuto kroku.

"Odborné odporúčanie tvrdí, že dezinfekcia externých priestorov nie je efektívny spôsob využívania zdrojov," uviedli v stanovisku s tým, že budú pokračovať v ochrane ľudských životov na základe vedeckých odporúčaní.

Piloti dronov by boli viac chránení ako ľudia v uliciach alebo dodávkach, ktorí by dezinfikovali priestranstvá, uviedol Jonathan Gill z Harper Adams University v Shropshire, ktorý štyri roky študoval využitie dronov na postrek v poľnohospodárstve v niekoľkých krajinách mimo Európy.

Robert Pearson, ktorý spolupracoval s čínskou firmou XAG na dronovej dezinfekcii viac ako 902 štvorcových kilometrov v 20 čínskych provinciách, povedal, že "to nie je riešenie problému, no je to dôležitá súčasť arzenálu".

Objasnil, že jeden dron dokáže obsiahnuť 600 štvorcových metrov za deň, čo by stihlo urobiť sto ľudí.

Drony už využila na dezinfekciu aj India. Odborníci sa však nevedia zhodnúť, či je tento spôsob účinný.