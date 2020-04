Vo Veľkej Británii budú testovať remdesivir, mohol by pomôcť s liečbou koronavírusu

Na vírus zatiaľ neexistuje liečba, na svete sa testuje niekoľko experimentálnych liekov.

1. apr 2020 o 14:26 SITA

LONDÝN. Vo Veľkej Británii budú na malom počte pacientov testovať liek, ktorý by mohol pomôcť s liečbou koronavírusu. Testovanie podporované vládou sa uskutoční najprv v 15 zdravotníckych zariadeniach.

Informuje o tom BBC.

Keďže na vírus zatiaľ neexistuje známa liečba, na svete sa testuje niekoľko experimentálnych liekov.

Liek, známy ako remdesivir, vyrába farmaceutická spoločnosť Gilead. V Spojenom kráľovstve ho budú testovať na dvoch skupinách ľudí. Jednou budú pacienti s miernymi symptómami, druhou tí, ktorí sú vo vážnom stave.



Testy už uskutočňujú aj Čína a Spojené štáty, pričom prvé výsledky by mali byť známe v najbližších týždňoch. V Spojenom kráľovstve sa testovanie uskutoční v Anglicku a Škótsku, pričom dohliadať naň bude doktor Andrew Ustianowski, špecialista na infekčné ochorenia.



"To, čo skutočne potrebujeme a čo skutočne chceme, je špecifická liečba na koronavírus, ktorá infekciu zadrží, vylieči a snáď ľuďom pomôže," povedal Ustianowski. "Myslím, že tento liek je v laboratóriách sľubný a my dúfame, že bude taký sľubný aj na ľuďoch," dodal.