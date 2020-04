Česko epidémiu zvláda, taliansky scenár podľa ministra Vojtěcha nehrozí

Do konca apríla v Česku očakávajú vyše 14-tisíc potvrdených prípadov nákazy.

1. apr 2020 o 13:43 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Česko zvláda vývoj epidémie nového koronavírusu dobre, skonštatoval v stredu minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

„Počet nových pacientov rastie relatívne pomaly, aj v kontexte s počtom vykonaných testov," vysvetlil s tým, že podľa súčasných prepočtov by mohlo byť v krajine do konca apríla vyše 14-tisíc potvrdených prípadov nákazy.

Infikovaní podľa odhadov v súčasnosti nakazia zhruba jedného človeka, pričom ešte pred dvoma týždňami to bolo dva a pol. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Minister vylúčil taliansky scenár

Počet pozitívnych záchytov z počtu vykonaných testov je podľa ministra stabilný či trochu klesá. „Nikdy nemôžeme vylúčiť, že dôjde k masívnejšiemu nárastu, ale dovoľujem si tvrdiť, že rozhodne nemierime talianskym alebo španielskym scenárom, ale že sa nám darí krivku držať na lineárnej fáze," doplnil Vojtěch.

Súvisiaci článok Pošli ich domov. Kampaň proti vírusu maže ľudí zo slávnych obrazov Čítajte

Zároveň pritom vyjadril spokojnosť s tým, že sa v Česku darí zvyšovať počet testovaných - v utorok v krajine podľa neho otestovali vyše šesťtisíc ľudí. Plošné testovanie však ministerstvo v tejto chvíli neplánuje. Nepovažujú ho totiž za efektívne a kapacity sú obmedzené.



Podľa Vojtěcha je pozitívne aj to, že v celkovom porovnaní nakazených sa v Česku nezvyšuje percento nakazených seniorov. Podiel nakazených seniorov môže však stúpnuť na zhruba 40 percent, upozornil na spoločnej tlačovej konferencii riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek.



Zatiaľ čo pred 12. marcom podľa prepočtov mohol jeden infikovaný nakaziť ďalších 2,64 ľudí, v súčasnosti je to asi 1,1, čo je podľa Dušeka veľmi optimistické. Ak by sa tento model naplnil, znamenalo by to, že do polovice apríla by lekári odhalili približne 8 000 nakazených a do konca apríla 14 200.

Zdravotný systém situáciu zvláda

Odborníci pritom počítajú s výkyvmi oboma smermi - v optimistickom scenári by to bolo 7 200 prípadov na konci apríla a v horšom prípade 30-tisíc. „I toto číslo by český zdravotný systém mal zvládnuť,“ poznamenal Dušek.



S tým súhlasí aj predseda Českej spoločnosti anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny Vladimír Černý, podľa ktorého je kapacita zatiaľ dostatočná a kvalita starostlivosti rovnaká ako normálne.

O hranici vyčerpania systému by sa podľa neho mohlo začať hovoriť pri 45-tisíc pacientoch. Väčšina pacientov (59 percent) je podľa Černého v ľahkom stave, najviac ohrození sú pacienti s vysokým krvným tlakom a cukrovkou.



Úmrtnosť na 100-tisíc obyvateľov je v Českej republike v súčasnosti podľa Dušeka 0,25 a je teda veľmi nízka.



Česko zatiaľ eviduje 3 330 potvrdených prípadov nákazy a 32 mŕtvych. Vyliečilo sa 45 ľudí.