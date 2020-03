Las Vegas čelí kritike za umiestnenie bezdomovcov na parkovisko

Majú odteraz spať každý osobitne v jednom z obdĺžnikov vyznačených na zemi.

31. mar 2020 o 22:29 SITA

LAS VEGAS. Úrady v Las Vegas prikázali miestnym bezdomovcom, aby sa presťahovali na obrovské parkovisko, kde majú odteraz spať každý osobitne v jednom z obdĺžnikov vyznačených na zemi.

To podľa úradov zabezpečí, že budú medzi sebou zachovávať bezpečný odstup, aby sa tak medzi ľuďmi bez domova nešíril koronavírus.

Opatrenie vyvolalo veľkú kritiku medzi súcitnejšími občanmi, ktorí sa na sociálnych sieťach pýtajú, prečo bezdomovcom nenájdu adekvátnejšie priestory aspoň pre tieto krízové časy.

Radnica však argumentuje, že miesta, ktoré by na to prípadne prichádzali do úvahy, teda napríklad krytý štadión, divadlo či výstavisko, chcú ponechať voľné pre prípad, že začnú byť preťažené miestne nemocnice a bude treba rýchlo hľadať nové priestory, z ktorých by mohli vzniknúť provizórne nové nemocnice.

Opatrenia úradov v Las Vegas kritizoval okrem iných aj Julian Castro, blízky poradca bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, podľa ktorého treba ľudí bez domova na tento čas umiestniť do izieb v hoteloch, ktoré sú momentálne aj tak úplne prázdne a nevyužité.