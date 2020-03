Taiwan žiada byť na stretnutiach expertov WHO, chce odovzdať úspešné opatrenia

WHO podľa Taiwanu neodovzdáva členským štátom informácie o jeho úspešných opatreniach.

31. mar 2020 o 13:46 TASR

Taiwan nie je členom WHO. (Zdroj: SITA/AP)

TCHAJ-PEJ. Taiwan v utorok vyzval Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby mu umožnila zúčastňovať na stretnutiach jej expertov, aj keď nie je jej členom.

Podľa Taiwanu totiž WHO neodovzdáva členským štátom informácie o jeho úspešných opatreniach v boji proti novému koronavírusu. Informovala o tom stanica CNN.

Taiwan nie je členom WHO, pretože pevninská Čínska ľudová republika odmieta udržiavať diplomatické vzťahy s akoukoľvek krajinou, ktorá uznáva samostatnosť Taiwanu.

"Toto ukazuje, že politické rozhodnutia ovplyvňujú WHO pri rokovaniach o účasti na zasadnutiach expertov," uviedla hovorkyňa taiwanského ministerstva zahraničných vecí.

"Otázka taiwanského členstva vo Svetovej zdravotníckej organizácii závisí od jej členských štátov, nie od pracovníkov organizácie. WHO však úzko spolupracuje so všetkými zdravotníckymi orgánmi, ktoré čelia súčasnej pandémii nového koronavírusu, vrátane taiwanských odborníkov," informovala WHO.

Taiwan má podľa štatistík americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa potvrdených 306 prípadov nakazenia novým koronavírusom.

Nezávislosť Taiwanu uznáva iba 15 prevažne menších krajín.