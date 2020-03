Liek proti tuberkulóze môže účinkovať aj na COVID-19, tvrdia austrálski vedci

Na testovaní v Austrálii by sa malo zúčastniť približne 4000 lekárov a zdravotných sestier.

31. mar 2020 o 13:34 TASR

CANBERRA. Austrálski vedci začnú od budúceho týždňa testovať ako možný liek proti novému koronavírusu takmer sto rokov známy prípravok proti tuberkulóze Bacillus Calmette-Guerin (BCG).

Informoval o tom v utorok denník Asia Times.

Podľa genetika Gaetana Burgia z Austrálskej národnej univerzity vedci dúfajú, že do troch mesiacov budú mať jasnejšiu predstavu o tom, ktoré lieky sú vhodné a ktoré nie.

Na testovaní v Austrálii by sa malo zúčastniť približne 4000 lekárov a zdravotných sestier. "Nerobili by sme to, keby sme si mysleli, že to nebude fungovať. A samozrejme, jediný spôsob ako to zistiť, sú testy," povedal riaditeľ Inštitútu pre infekčné choroby profesor Nigel Curtis.

Hoci BCG vyvinuli na boj proti tuberkulóze, zistilo sa, že u bábätiek zvýšil ich imunitu tak, že dokázali odolávať aj viacerým agresívnejším mikróbom.

Štúdie v Afrike ukázali, že tento liek podporuje tvorbu bielych krviniek so schopnosťou bojovať aj proti nešpecifickým patogénom.

Testy s týmto prípravkom vykonávajú v menšom rozsahu aj v Holandsku, pričom inštitút hľadá potenciálne testovacie miesta aj v americkom Bostone.

Očakáva sa, že k programu sa pripojí niekoľko desiatok nemocníc v Austrálii.