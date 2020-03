Do New Yorku priplávala nemocničná loď vojenského námorníctva

Miestne nemocnice sú dlhodobo preťažené.

30. mar 2020 o 19:23 TASR

NEW YORK. Nemocničná loď amerického vojenského námorníctva dorazila v pondelok do mestského prístavu v New Yorku, kde bude slúžiť ako nemocnica pre pacientov bez príznakov koronavírusu.

Informovala o tom agentúra AFP.

Loď USNS Comfort má kapacitu približne 1000 lôžok. Podľa spravodajského portálu amerického námorného inštitútu USNI News by mala byť v prevádzke od utorka.

"Skúsený personál na palube by mal poskytnúť kritickú (nemocničnú) kapacitu pre metropolitnú oblasť New Yorku. Ich úlohou bude starať sa o Newyorčanov, ktorí nemajú vírus, ale potrebujú naliehavú starostlivosť," povedal prezident USA Donald Trump v sobotu, keď loď vyplávala z prístavu v Norfolku, vo Virgínii.

Administratíva Georga Busha ml. poslala USNS Comfort do New Yorku po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.

New York je epicentrom pandémie koronavírusu v Spojených štátoch. Miestne nemocnice sú dlhodobo preťažené.

V štáte New York dosiaľ potvrdili 60.679 prípadov nákazy koronavírusom a 1063 úmrtí. Celkovo je v Spojených štátoch 145.099 nakazených. Chorobe COVID-19 v krajine podľahlo 2606 ľudí.