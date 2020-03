V Česku podľahlo nákaze koronavírusom 23 ľudí

30. mar 2020 o 19:07 (aktualizované 30. mar 2020 o 20:13) TASR, SITA

PRAHA. V Českej republike sa nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 do pondelka potvrdila u 2942 ľudí.

Chorobe COVID-19 podľahlo 23 ľudí, uviedol podľa spravodajského servera Novinky.cz český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Predĺžili obmedzenie voľného pohybu

Od pondelňajšieho rána sa počet úmrtí zvýšil o šesť. Vyliečených zostáva 11 ľudí.

Pokrývku nosa a úst nebudú pri vychádzaní musieť mať deti do dvoch rokov a vodiči, ktorí sú v motorovom vozidle sami, povedal po rokovaní českej vlády Vojtěch.

Česká vláda tiež schválila nariadenie, že do karantény budú musieť ísť všetci ľudia, ktorí pricestujú do ČR.

Vláda tiež do 11. apríla predĺžila zákaz maloobchodného predaja a predaja služieb v prevádzkarniach.

Pôvodne platil do stredy 06.00 h. Do 11. apríla zostanú v ČR zatvorené aj reštaurácie. Do 11. apríla platí tiež obmedzenie voľného pohybu osôb.

Praha zháňa ubytovanie pre bezdomovcov

Česká metropola sa rozhodla intenzívne vložiť do riešenia situácie pražských bezdomovcov, pre ktorých môže byť život bez domova v čase pandémie koronavírusu veľmi nebezpečný.

Ako v pondelok informovala pražská radnica, pre bezdomovcov urýchlene zháňa dočasné ubytovanie, pričom na riešenie tejto situácie chce využiť aj lacné hotely a hostely.

Cieľom je zabrániť šíreniu koronavírusu medzi bezdomovcami, keďže táto skupina momentálne ani nemá ako dodržiavať vládne bezpečnostné opatrenia, pretože nemá domov.



Do riešenia situácie je zapojených viacero inštitúcií a mimovládnych organizácií. Tie sa v tomto prípade inšpirovali projektmi pre bezdomovcov, ktoré sa už dávnejšie začali realizovať v niektorých veľkomestách, okrem iného v Londýne, Paríži či v Chicagu.